Celebrare il 25 aprile, una necessità

Da molti anni a questa parte il 25 aprile si è risolto in una serie di manifestazioni ufficiali e sporadiche contestazioni di nostalgici. Negli ultimi anni a complicare inutilmente le cose c’è stata una sbagliata iniziativa dell’Anpi che invitava le organizzazioni palestinesi con annessi centri sociali. La conseguenza di tutto ciò era che palestinesi e centri sociali contestavano la comunità ebraica e le brigate ebraiche, con la inaccettabile conseguenza che, specie a Roma, era impossibile per ragioni di ordine pubblico proprio la presenza di protagonisti di quella vicenda storica come erano Le brigate ebraiche. Invece erano presenti palestinesi che il 25 aprile 1945 certamente non erano in campo mentre significative autorità islamiche erano addirittura schierate dalla parte del nazismo. Comunque questa è stata la dialettica degli ultimi anni. Oggi questa dialettica è annullata dal virus che rende impossibili, allo stato, le manifestazioni di piazza e ciò è un indice della gravità della situazione.

Fabrizio Cicchitto

Il Riformista

