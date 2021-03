Cortese Direttore,

Si esce dalla emergenza e si entra nella competenza. I migliori auguri di buon lavoro, scelti dal presidente Draghi, è una delle certezze di questo paese Il Prefetto Franco Gabrielli, la sua nomina quale Autorità Delegata con delega ai Servizi segreti e alla sicurezza, Fabrizio Curcio nuovo capo della Protezione Civile e il generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo con competenze coordinamento all’emergenza sanitaria. Competenti e preparati, sapranno sicuramente guidare al meglio questi importanti settori, restituendo capacità, professionalità e affidabilità l’Italia nel mondo, il ruolo che merita nella lotta quotidiana contro la pandemia. Esattamente quel che molti di noi chiedevamo da mesi e mesi. Presto avremo un vero Piano per le vaccinazioni e per investire al meglio i soldi europei.

Regione Lombardia da Commissariare – Da non credere… mi pare che nonostante Bertolaso lo sfascio regionale continui. Un pasticcio via l’altro, una serie di autogol impressionante.

Urge una guida e comando UNICO, si torni alla gestione nella guida dello Stato. L’autonomia delle regioni sono un FALLIMENTO!

Celso Vassalini