Chalenson de France

Ho ascoltato stasera l’intervista a Christophe Chalenson a Piazza pulita. Qui non c’é nulla da scherzare. Costui propone la guerra civile in Francia e sostiene di avere gruppi paramilitari pronti. Secondo me é solo un pazzo montato. Sostiene che se gli arriva una pallottola la Francia occuperà l’Eliseo. Con questo soggetto il vice presidente del Consiglio italiano ha stabilito un patto politico volando con Di Battista in Francia. Io provo vergogna per questi mestatori, poveri ragazzi che non sanno quel che fanno ma che provocano un problema non solo di credibilità, ma di sanità mentale all’Italia. Pensate se uno dei capi di una rivolta in Italia, uno che propone la guerra civile e l’occupazione di Palazzo Chigi fosse stato raggiunto dal vice di Macron col quale poi avesse stilato un patto politico. Noi italiani che avremmo detto e fatto? Ma non sarebbe stato possibile. Mai in Europa é stato possibile dal 1945. E sapete perché? Perché i Cinque stelle ci sono, e solo da qualche anno, solo in Italia…