Chi ha detto che la sicurezza non è un tema di sinistra?

Lo Stato faccia lo Stato. In Sicilia, una regione che ha subito poco l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, considerati i pochissimi contagi, oggi rischia di essere dichiarata zona rossa a causa dei numerosi sbarchi di immigrati e delle loro “fughe” non controllate.

Il sindaco di Agrigento, in una recente intervista, ha lanciato un grido di allarme che prima il centrosinistra e poi il governo devono raccogliere: non si può lasciare ai singoli sindaci la responsabilità di gestire importanti numeri di immigrati, controllarli nella maggior parte dei casi senza strutture adeguate, a danno della economia siciliana che si nutre soprattutto di turismo. Il centrosinistra non può prestare il fianco ai sovranisti che faranno campagna elettorale, ancora una volta, sulla pelle dei migranti. Il problema esiste e non è vero che la sicurezza è un tema di destra o che sia un tabù per la sinistra. È necessario che il ministro dell’Interno Lamorgese faccia un ulteriore sforzo per governare questa delicata fase, affinché la politica nazionale, ascoltando il grido di aiuto dei sindaci siciliani, organizzi e governi gli sbarchi ed eviti di prestare il fianco a Salvini e Meloni che vogliono ritornare a speculare su una delle più drammatiche vicende umane degli ultimi anni.

Enzo Maraio