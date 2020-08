CHIUSURE DI AGOSTO

Dopo l’impennata dei contagi durante le vacanze estive il governo ha deciso di chiudere discoteche, sale da ballo e «locali assimilati» a partire da oggi, 17 agosto, in tutta Italia. La decisione, che avrà effetto almeno fino al 7 settembre in seguito all’aumento dei contagi da coronavirus, è arrivata ieri, ma si parte da oggi, lunedì 17 agosto, quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico – Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli – si sono riuniti in videoconferenza con i governatori delle Regioni.

Inoltre obbligo di mascherina dalle 18:00 alle 6:00 del mattino nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei

luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del confronto con i governatori. “Diamo un segnale al paese che bisogna tenere alta l’attenzione”, ha così detto il ministro Speranza. Il ministro al termine della riunione con

i presidenti di Regione, ha poi aggiunto: “I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”. Per cui dopo l’ordinanza sul tampone per chi arriva da Malta, Grecia, Croazia e Spagna, arriva una nuova ordinanza Speranza del 16 agosto 2020 con la stretta sulle discoteche e mascherine.