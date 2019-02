Desidero anch’io formulare un ricordo di Emanuele Pecheux. L’ho conosciuto quando nel 1998 sono diventato Segretario regionale delle Marche del SI e, subito dopo, dello SDI. Quando passavo in Piazza S. Lorenzo in Lucina passavo sempre a salutarlo e a scambiare due battute con lui. Era perennemente indaffarato, sommerso, pur con la sua mole (che era un motivo di comune cruccio), da mucchi di giornali, carte, dischetti di computer.

Ho visto le foto pubblicate dall’Avantionline e dal sito del Partito che lo ritraggono in “tenuta di lavoro”; voglio perciò proporvi delle foto di Emanuele che sono andato a ricercare nel mio archivio, che risalgono al 24-26 novembre 2006, quando organizzò presso l’Ostello della Gioventù di Loreto il “1° corso nazionale di formazione politica” per i giovani della FGS, il movimento giovanile dello SDI, con il concorso del Partito del Socialismo Europeo. I temi erano: politica estera, comunicazione, welfare. Eccovi quindi un inedito Emanuele in giacca e cravatta, mentre inaugura la sessione dedicata alla “comunicazione”, della quale era responsabile.

Era molto orgoglioso di quest”iniziativa che aveva comunque riunito molti giovani provenienti da tutt’Italia.

Emanuele non era solo il lavoratore instancabile che vedevamo sempre presente nell’organizzazione dei congressi, delle campagne elettorali, delle iniziative socialiste, ma anche un socialista consapevole della necessità di far vivere l’idea socialista trasferendola nelle giovani generazioni.

Ciao, Emanuele.

Alfonso Maria Capriolo