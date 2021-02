Ciao Orfeo, scompare un altro pezzo dell’’Avanti!’

Non rispondeva. Non poteva più rispondere. La figlia Valentina stamattina, mercoledì 10 febbraio, ha aperto la porta del bagno e l’ha trovato steso a terra. Orfeo Notaristefano se n’è andato improvvisamente. Forse è stato colpito da un micidiale infarto. Ancora non si sa, aveva 69 anni.

Lo ricordo ancora quando entrava nella redazione dell’’Avanti!’ in via Tomacelli a Roma. Parlava con Guido Zara e Luigi Zoppo in cronaca. Collaborava gratuitamente al giornale. Quando poteva scappava dall’ufficio stampa della Regione Lazio nel quale lavorava e portava i suoi articoli. Alcune volte li buttava giù direttamente in redazione, ticchettando su una macchina da scrivere di una scrivania libera. Scriveva con passione pezzi documentati, in genere sulla sanità e sulla mafia.

L’ho incrociato a lungo all’’Avanti!’ negli anni ‘80, sia quando ero redattore al servizio sindacale-economico sia quando passai al politico come giornalista parlamentare. Eravamo coetanei, mi era simpatico. Alto, dinoccolato, curvo, si muoveva e parlava lentamente. Parlava lentamente per riflettere sulle parole e, forse, anche perché non riteneva valesse molto la pena di parlare, soprattutto con certe persone.

Questo comportamento si accentuò negli ultimi anni, quelli della Seconda e della Terza Repubblica. Aveva repulsione per il cosiddetto leaderismo, per i partiti personali, per il trasformismo, per la prevaricazione, per i diritti e la democrazia calpestati. Qualche volta, raramente, l’ho incontrato negli ultimi anni. Parlavamo di giornali e di politica. Il suo esordio in genere era: «’sti mascalzoni…!». Era un socialista convinto. Mi raccontò quando, con grande dolore, tirò giù la bandiera del Psi del Lazio assieme a un compagno, al culmine del terremoto di Tangentopoli. Commentò: «Che pena!!!». Aveva un viso rugoso, uno sguardo profondo e dolce. Ne aveva viste tante!

Quando Emanuela Sanna e Fabio Capocci mi hanno telefonato per comunicarmi la morte di Orfeo avevano la voce che tremava per il dispiacere e l’emozione. Orfeo aveva frequenti rapporti con loro: con la casa editrice Ponte Sisto ha pubblicato una valanga di libri, in prevalenza sulla mafia. Fabio Capocci ha sottomano tutti i suoi libri, racconta: «Passava da noi, ci sentivamo anche al telefono. Appena pochi giorni fa aveva parlato con Peppe, mio padre!».

L’’Avanti!’ ha subito un massacro giornalistico, politico ed umano. Qualche mese fa è morto Antonio Giagni, un mio caro amico. Prima di lui se ne sono andati Sandro Sabbatini e Giorgio Lauzi, miei carissimi amici e maestri di giornalismo. La lista è lunga di chi ci ha lasciato: Libero Lizzadri, Franco Carrera, Raffaele Indolfi, Roberto Villetti, Roberto Sciubba, Carlo Rizzacasa, Luigi Marcelletti, Danilo Ghillani, Francesco Gozzano. È scomparso anche Antonio Ghirelli: diresse con genialità l’’Avanti!’’, ‘Il Corriere dello Sport’, ‘Il Globo’.

Se ne è andata una squadra di giornalisti fuoriclasse, di gentiluomini, espressione di un’altra era politica, quella dei partiti di massa che hanno costruito la democrazia italiana. Guardandoci intorno e leggendo i giornali di oggi se ne sente ancora di più la mancanza.

A Valentina e ai famigliari di Orfeo un abbraccio affettuoso dai suoi amici, dai suoi colleghi e dai redattori dell’’Avanti! online’.

I funerali si terranno a Roma domani, 11 febbraio, in via Ernesto Rossi n.44 alle ore 14,30.

Rodolfo Ruocco