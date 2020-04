Ciclismo, il giro di Svizzera sarà virtuale e si correrà da casa

Il ciclismo è fermo ma non si ferma l’intraprendenza degli addetti ai lavori ed in particolare degli organizzatori del Giro di Svizzera, che nel calendario Uci sarebbe programmato tra il 7 ed il 14 giugno e che invece nei giorni scorsi è stato definitivamente annullato a causa del covid-19.

Da oggi e fino al 26 aprile è infatti previsto il Digital Swiss 5, competizione ciclistica virtuale organizzata da Velon e dalla piattaforma eSports Rouvy.

Ben 18 squadre hanno dato la loro adesione, ognuna con i propri campioni. Quelli veri, quelli in carne ed ossa.

I partecipanti correranno da casa propria con le biciclette fissate ai rulli, percorrendo virtualmente parte dei tracciati già previsti per il Giro di Svizzera 2020.

Ogni tappa durerà un’ora circa a partire dalle ore 17.00 del 22 aprile e ciascuna squadra potrà schierare tre corridori, anche ogni giorno diversi.

Durante tutta la competizione gli atleti saranno riconoscibili dal loro avatar personale e ciascuno di noi potrà seguire la gara gratuitamente in tv o su altri dispositivi multimediali collegandosi su Eleven Sports, previa registrazione (elevensports.it/registration/).

Agli spettatori più temerari, che non vogliono stravaccarsi sul divano di casa, sarà data la possibilità di partecipare ad alcuni eventi virtuali organizzati appositamente per loro durante i cinque giorni di gara.

Per la tappa d’esordio gli atleti percorreranno la strada che da Agarn sale alla località termale di Leukerbad, 26,6 chilometri fino a 1.192 metri di altitudine.

La seconda tappa è teoricamente riservata ai velocisti, con partenza ed arrivo a Frauenfeld, 46 chilometri di pianura.

La terza arriverà al Passo Nufenen dopo 33 chilometri di gara e con gli ultimi 13 molto impegnativi.

E su questa strada dell’Alto Vallese ad esempio che previa registrazione sulla piattaforma di Rouvy anche noi comuni mortali potremo misurarci virtualmente con i corridori per vedere se ne teniamo il passo.

Quarto giorno arrivo a Langnau.

Il 26 aprile quinta ed ultima tappa di 36 chilometri. Poco dopo la partenza da Camperio il Lukmanier Pass sarà il primo grande ostacolo.

La salita conduce al passo attraverso una riserva naturale mozzafiato ma i corridori non potranno distrarsi perché dopo circa 15 chilometri di salita, segue una discesa altrettanto lunga. A Disentis una breve salita porterà all’ultimo traguardo di The Digital Swiss 5.

In attesa di poter tornare a pedalare sull’asfalto vero l’iniziativa è stata accolta bene fin dall’inizio dalla maggior parte dei corridori, che avranno così la possibilità concreta di testare le proprie condizioni atletiche contro altri ciclisti professionisti.

Tra gli iscritti alcuni tra i beniamini degli appassionati, da Alaphilippe a Van Avermaet, da Primoz Roglic a Bardet ed al campioncino Evenepoel, da Moullema al nostro Ciccone.

Anche Vincenzo Nibali sarà sui rulli con la nuova maglia della Trek Segafredo.

Lui il Giro di Svizzera non l’ha ancora mai vinto, chissà che questa non sia la volta buona.

Squadre iscritte

WorldTour

Ag2r La Mondiale

Bora-Hansgrohe

CCC Team

Deceuninck – QuickStep

EF Pro Cycling

Groupama-FDJ

Israel Start-Up Nation

Lotto Soudal

Mitchelton-Scott

Movistar

NTT Pro Cycling

Team INEOS

Jumbo-Visma

Team Sunweb

Trek-Segafredo

Professional

Rally Cycling

Total Direct Energie

Nazionali

Selezione Nazionale Svizzera

Marco Burchi