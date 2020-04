Ciclismo. Il programma e il punto sulla stagione 2020

Nei giorni scorsi l’UCI, Unione Ciclistica Internazionale, ha annunciato la nuova programmazione della stagione 2020, dopo il blocco delle attività agonistiche disposto lo scorso marzo a causa del covid-19.

Atleti manager e sponsor, calendario alla mano e armati di un bell’evidenziatore giallo hanno subito fatto un cerchietto sulla data del 29 agosto 2020, giorno stabilito per la partenza ufficiale del Tour de France 2020, senz’altro la corsa più prestigiosa della stagione ciclistica oltre che la più importante dal punto di vista economico.

I corridori saliranno quindi regolarmente in sella sul lungomare di Nizza per scendere dalla bici a Parigi, come tradizione vuole, il successivo 20 settembre.

Con lo stesso comunicato l’UCI ha annunciato che la sospensione delle corse è prorogata fino a fine luglio, che i Mondiali di Martigny sono confermati dal 20 al 27 settembre, che il Giro d’Italia si svolgerà dal 3 al 25 ottobre, che la Vuelta di Spagna impegnerà i corridori subito dopo.

In mezzo, soffocate tra queste date, tutte le altre corse o almeno le più importanti, come le cinque Classiche Monumento.

Si pensa così di far correre la Milano-Sanremo il 9 agosto e la Parigi-Roubaix il giorno dopo Ferragosto, con la polvere a sostituire il fango dell’Infer du Nord.

Ad ottobre le altre tre Classiche. Giro delle Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi purtroppo in concomitanza con il Giro d’Italia; Giro di Lombardia al 31 ottobre, più o meno nello stesso periodo in cui viene sempre disputata, a confermare l’appellativo che il popolo del ciclismo gli ha dato: Classica delle foglie morte.

Concentrare in neppure quattro mesi una stagione che normalmente si svolge in 10 mesi sta ovviamente causando molti problemi ed altri ne creerà in divenire; molte corse sono state oramai annullate, altre potrebbero non trovare posto nel nuovo calendario, altre ancora dovranno rivedere anche i percorsi.

Al Giro d’Italia occorrerà procedere ad una riprogrammazione delle tappe. La partenza dall’Ungheria non sarà più possibile e dovrà essere trovato un nuovo percorso tutto italiano per le prime tre tappe. Pesanti interrogativi incombono poi sulle tappe di montagna previste poiché non è detto che nel mese di ottobre le strade in altitudine saranno tutte agibili. Problemi analoghi si pongono per gli organizzatori della Vuelta, prevista addirittura per il mese di novembre!

In attesa di notizie più precise, sulle quali torneremo, diamo uno sguardo alla situazione economico finanziaria delle squadre, sempre più pesante, comprese le squadre con licenza World Tour.

Con la stagione agonistica sospesa, già a marzo Astana e Lotto Soudal hanno tagliato gli stipendi ai corridori e rivisto i contratti di buona parte dei collaboratori tecnici, dai meccanici ai fisioterapisti e quant’altro.

La CCC è stata ancora più drastica, arrivando a tagliare lo stipendio dei corridori dell’80 per cento ed a sospendere i contratti di tutto l’entourage tecnico- organizzativo ad esclusione di quattro manager.

In Francia, la legislazione transalpina ha dato una mano a Cofidis e Ag2r consentendogli di accedere alle agevolazioni della cassa integrazione, sia per gli atleti che per lo staff.

Tutte le squadre comunque hanno preso provvedimenti in materia di riduzione delle retribuzioni o stanno pensando di farlo.

A questo proposito pure l’ex campione Gianni Bugno, oggi Presidente dell’Associazione Internazionale dei Corridori, sta lavorando con l’UCI e con tutti gli interlocutori economici del movimento ciclistico affinché si trovino soluzioni che consentano a tutti di superare questa crisi ed andare avanti.

Infine l’Unione Ciclistica Internazionale. Non potendo più contare sulle tasse di calendario versate dagli organizzatori delle competizioni l’UCI ha assunto iniziative drastiche che vanno dalla cassa integrazione al ridimensionamento dei contratti con i fornitori esterni e dei progetti di solidarietà.

Insomma, soldi ce ne sono sempre di meno e tutto questo crea grande preoccupazione, sia per la stagione corrente che per quella 2021, a partire dai corridori.

Oltre il 50 per cento dei 539 ciclisti del World Tour ha il contratto in scadenza al 31 dicembre 2020 ed è quindi senza alcuna prospettiva certa per l’anno prossimo.

Per loro, almeno per quelli che le squadre inseriranno nelle liste di partenza, saranno quattro mesi durissimi, spesi a cercare di mettersi in mostra per strappare un contratto per la prossima stagione.

Ma quanto guadagnano i corridori? Ovviamente in gruppo ci sono Froome, Sagan, Bernal, Nibali e qualche altro che guadagnano cifre milionarie ma in tanti non vanno oltre o molto oltre lo stipendio base, fissato a poco più di 30.000 euro per chi appartiene ad una squadra Professional, poco sotto i 40.000 euro per chi lavora in una squadra World Tour.

Marco Burchi