Cina, il vergognoso oltraggio ai diritti umani

Ha suscitato grande scalpore, per la notorietà della persona, il fatto che Antoine Griezmann, giocatore della nazionale francese di calcio e della squadra del Barcellona, abbia deciso di interrompere la propria “partnership” con Huawei convinto che il colosso cinese delle telecomunicazioni sia coinvolto nel controllo, tramite riconoscimento facciale con un software, della popolazione uigura, minoranza musulmana abitante nella Cina occidentale. Griezmann era stato infatti, con un contratto commerciale, nominato ambasciatore dell’azienda cinese nel mondo. Questa notizia si aggiunge del resto alle denunce di associazioni umanitarie e ai resoconti documentati sulla persecuzione inumana in atto da parte del regime comunista di Xi Jimping. Mentre nell’ultimo summit del Partito comunista cinese si sono esaltati i progressi economici e ci si è vantato di aver “sconfitto la povertà” (espressione abusata anche nel nostro Paese in occasione del varo del reddito di cittadinanza), nulla si è detto sul vergognoso oltraggio ai diritti umani in corso. Il sistema, ideato da Huawei su commissione del Governo di Pechino, permette di lanciare un allarme tramite il riconoscimento di alcuni tratti facciali tipici dell’etnia uigura e quindi di segnalare la presenza della stessa. Con questa sofisticata tecnologia è quindi facile per le forze dell’ordine e i servizi di Xi Jimping procedere alle deportazioni di massa di questa sventurata popolazione nei campi di rieducazione (documentati ma negati dalle autorità cinesi) presenti sul territorio della regione dello Xinjiang. Vengono chiamati eufemisticamente “scuole di addestramento alla pace ” ma in realtà sono veri campi di internamento dove si attua la distruzione della cultura e dell’educazione musulmana degli uiguri per sostituirla con quella comunista. Una prassi che fa rabbrividire e anche se “pecunia non olet” dovrebbe essere tenuta ben presente e condannata duramente dagli Stati in cui è in atto una vera invasione di investimenti cinesi attraverso il finanziamento della realizzazione di infrastrutture per realizzare la nuova Via della Seta.

E così oltre ai mezzi contraccettivi usati per limitare le nascite all’interno della popolazione uigura, che comunque si mantiene sugli otto milioni, la Cina ha adottato questo “salto di qualità” per la loro persecuzione e per l’annullamento della loro identità. Nel regime comunista di Pechino il controllo dei cittadini attraverso telecamere ed altri mezzi tecnologici ed informatici ha ormai assunto proporzioni impressionanti. Il riconoscimento facciale a fini persecutori dell’etnia uigura è solo l’ultimo caso . Tanto che lo stesso regime di Pechino ha deciso di regolamentarlo con una legge che dovrebbe essere varata all’inizio del prossimo anno e che permetterà questo solo per ragioni di sicurezza nazionale. Peccato che tra queste ragioni di sicurezza sarà contemplata anche la palese violazione dei diritti umani praticata ormai da qualche anno nei confronti della popolazione uigura che ha la sola colpa di essere di religione musulmana. In Italia si è levata la voce dell’ Ambasciatore Giulio Terzi di Santagata, ex Ministro degli esteri, che ha paragonato le azioni di genocidio praticate dalla Cina a quelle dei nazisti.

Alessandro Perelli