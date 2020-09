Cirinnà: primarie, aspettiamo IV, Demos, Psi, Radicali

“Non mi candido a sindaca di Roma, mi candido a correre per le primarie del centrosinistra largo che si devono tenere, visto che potrebbero esserci dei dubbi. Io sono socia fondatrice del Pd, prima ero nei Ds e prima ancora nei Verdi: quello che so è che i partiti si basano sullo statuto, e quello del Pd prevede le primarie. Siamo pronti a confrontarci con un campo largo e con gli altri candidati: aspettiamo gli amici di Italia Viva, di Demos, i socialisti se vorranno e i compagni radicali”.

Lo ha detto Monica Cirinnà, senatrice del Pd in corsa per le eventuali primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Roma, intervenendo nel corso del dibattito ‘Roma, il tempo e’ adesso’ al Visionaria Fest, l’iniziativa della sinistra civica capitolina in corso fino al 12 settembre alla Villetta Social LAB di Garbatella.

(Dire)