Hanno parecchi tratti comuni la baruffa attorno alla SeaWatch, la boutade di Fedriga e Salvini di costruire un muro di cinta lungo il confine orientale italiano e la rimozione degli striscioni dedicati alla memoria di Giulio Regeni in tutti i luoghi ove la destra salga al potere:

si punta il dito a un tema secondario ma tale da aizzare gli animi e polarizzare le opinioni; le vittime sono rese colpevoli (gli immigrati sono solo criminali; Regeni se l’è cercata), il salvare vite umane è trasformato in una questione di calcoli (che interessi hanno le ONG?), il non-bianco è disumanizzato; s’individuano degli arcinemici in figure pubbliche (Carola Rackete, Laura Boldrini ecc.); si alza il tono dello scontro, ben oltre i confini della decenza istituzionale e del rispetto civile, fomentando platee di seguaci; ogni mossa è diffusa in modo capillare sui media.

Chi è al governo sta facendo delle prove tecniche di autoritarismo. Sono dei test, per valutare il sostegno popolare dei leader a prescindere dal loro operato e soprattutto quanto si possa spingere il limite delle retoriche violente. Come nelle vicende che negli anni settanta portarono all’insediamento delle giunte fasciste latinoamericane, una volta indicati nemici interni ed esterni la destra cerca la polarizzazione politica estrema invocando misure draconiane per annientarli.

Non siamo a una fase così avanzata, sia ben chiaro. Le istituzioni democratiche italiane sono tuttora salde, grazie a una costituzione profondamente antimilitarista e ai vincoli europei e dei trattati internazionali.

Del resto non serve arrivare a Videla o Pinochet. Gli interessi di chi possiede l’economia italiana sono floridi e incontrastati già nell’attuale configurazione: movimenti anticapitalisti non si vedono all’orizzonte e quel poco che si era creato nel 2011 con le mobilitazioni per il 99%, come si diceva allora, è completamente scomparso; i sindacati principali fanno un’opposizione inesistente agli interessi dei padroni quando non approvano completamente le manovre governative volte a distruggere gli ultimi resti della protezione del lavoro; ci sono più partiti che militanti di sinistra. Un’autocrazia in Italia nemmeno è necessaria.

Il modello semmai è quello della postdemocrazia autoritaria – stile Europa dell’est. Ungheria, Polonia, Serbia e altri sono paesi formalmente democratici ma dove l’agone democratica, la divisione dei poteri e la tenuta dello stato di diritto sono succubi di governi reazionari e xenofobi/razzisti.

In questi stati l’opposizione sia nella politica sia nella società civile subisce pesanti limitazioni indirette: taglio di finanziamenti a università, stampa, enti di ricerca ecc.; repressione poliziesca e giudiziaria; virulente campagne di diffamazione tramite i media controllati dal governo; provvedimenti dal carattere formalmente universale ma tali da colpire soggetti ben precisi.

I leader accerchiano su di sé e sul loro partito il controllo sui media e sul dibattito democratico, pompando una feroce retorica nazionalista contro nemici ben identificabili: gli immigrati, i rifugiati, i richiedenti asilo e oscure lobby ostili. I diritti civili e umani dei non cittadini sono fortemente limitati dalla legge e sovente violati dalle forze dell’ordine, in palese contraddizione coi tratti internazionali di cui questi paesi (almeno gli aderenti all’UE) sono firmatari.

Se plasmare l’opinione pubblica era facile con i media tradizionale, è persino più agevole ora grazie alle nuove tecnologie social, che, nate con lo scopo di generare profitti per chi le gestisca, sono fondamentalmente antidemocratiche. I social media sono progettati per polarizzare gli scambi d’opinione e rilanciare le credenze più estreme che attraggano più attenzione (dunque probabilità di risposta) affinché gli utenti restino il più tempo possibile su delle piattaforme il cui scopo principale è vendere pubblicità. Un qualsiasi dialogo su Facebook, Twitter o nella sezione commenti di un quotidiano degenera sovente in insulti, minacce, feroci luoghi comuni razzisti, sessisti… Si aggregano tifoserie spontanee e le opinioni contrastanti sono sepolte dai rinforzi della tribù. Nel frattempo i gestori della pagina guadagnano grazie alle continue visualizzazioni degli annunci pubblicitari ivi presenti.

Non è detto però che l’opinione pubblica sia rispecchiata dal questi dibattiti – anzi, la scienza politica novecentesca ci consegna un’immagine dell’elettore mediano come un cittadino ideologicamente moderato, blandamente interessato all’agone politico e molto più ai propri interessi, tendente al centro anziché agli estremi dello spettro politico. Le dispute sono sempre state materia di una minoranza rumorosa, che però oggi lo è ancora di più, grazie alle nuove tecnologie.

La destra lo sa bene; non a caso i partiti di destra di tutta Europa investono moltissime risorse nella comunicazione, Lega compresa. La scommessa – vincente – è che le opinioni drogate dai social media e dagli altri media (anch’essi degradati) escano dall’etere per inquinare lo spazio pubblico discorsivo. Bombardando i comuni fruitori con berciate razziste, sessiste, nazionaliste si cerca di legittimare quel discorso come quotidiano. Le coscienze si abituano facilmente e prima o poi qualcuno si convincerà della bontà – o perlomeno della normalità – di quelle parole.

Prova ne è che l’invenzione di nemici immaginari, la retorica nazionalista militare e i toni virili facciano colpo in paesi dove la sinistra non riesce a proporre un discorso alternativo di massa, perché inesistente o divisa. Ed è paradossale che nell’Europa dell’est popoli che fino a nemmeno trent’anni fa vivevano prigionieri della cortina di ferro vogliano ora imporre all’esterno le costrizioni alle libertà civili che subivano essi stessi. Non è rilevante che l’economia di questi paesi sia in mano a gruppi ristrettissimi di individui e a investitori stranieri, che la deindustrializzazione abbia devastato il panorama produttivo impoverendo e segmentando la società, che il capitale umano prodotto dalle università si disperda all’estero. Nel discorso pubblico i colpevoli sono predeterminati e il contraddittorio è troppo fievole.

Sicché se l’Ungheria, patria di profughi essa stessa nel 1956 e di nuovo nel 1989, può blindare il confine ai richiedenti asilo senza grosse proteste (caso sorprendente di rimozione della memoria collettiva), il governo nostrano e i partiti di destra possono benissimo proporre di militarizzare la nostra frontiera con la Slovenia.

Benché sia una proposta irreale e fuori del tempo dopo quasi trent’anni di ricucitura di rapporti con il territorio transfrontaliero, nonostante lo spreco di denaro pubblico e la completa assenza di una necessità (se pure l’immigrazione fosse un’emergenza, la rotta balcanica conta poche centinaia di persone), l’importante è che l’idea della chiusura dei confini si faccia strada nel dibattito italiano.

O si pensi al caso Regeni: un italiano assassinato all’estero in circostanze truculente che avrebbe tutto il diritto, anche all’interno dei malati schemi mentali leghisti-nazionalisti (prima gli italiani, no?), di essere onorato non già di una memoria di stato, ma quantomeno della verità sulla sua fine.

Ebbene, la militanza di Regeni nella sinistra (nonché la colpa, agli occhi del piccoloborghese italiota, di “non essersi fatto i fatti suoi”) lo rende automaticamente un nemico. Poco importa che fosse un giovane tra i nostri migliori, studioso eccellente nel suo campo, o che la gestione successiva della faccenda sia un insulto alla sua famiglia e al buon nome della diplomazia italiana. È stata tracciata una linea di demarcazione; Regeni non va onorato perché appartenente al campo avversario. Poteva starsene in Italia come tutti i bravi ragazzi anziché fare lo sbruffone in Egitto: questa la linea di ‘pensiero’ di esponenti leghisti e non solo (come da dichiarazioni, interviste ecc.).

Salvini, Fedriga e il resto della squadraccia stanno insomma impratichendo l’opinione pubblica italiana al loro new normal: leggi chiaramente discriminatorie locali e nazionali; detenzione illegale di migranti nei CPR; violenza ormai cadenzata di gruppi esplicitamente fascisti e nazisti; comizi elettorali presidiati dalla polizia di un ministro che non svolge il suo mestiere; ondate di odio nei confronti di poveri, africani, stranieri fomentate dai media; vittime italiane non assimilabili all’ideologia della destra come Giulio Regeni o la cooperante Silvia Romano dileggiate e sbeffeggiate; violenza verbale e minacce quotidiane a giornalisti, opinionisti e politici critici; toni sessisti e machisti dei ministri ‘della famiglia’.

Il confine militarizzato è l’ultimo proiettile di questa shooting spree delle coscienze. Il prossimo sarà la repressione del dissenso?

Claudio Mella

segr. regionale FGS Friuli Venezia Giulia