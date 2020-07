Comiche Extraterrestri al femminile alla Casa del Jazz

Stasera alle ore 21:00, alla Casa del Jazz di Roma, viale di Porta Ardeatina 55, ancora una prima assoluta per i Concerti nel Parco, una nuova co-produzione di Doppiaddì Eventi tutta al femminile: “Comiche Extraterrestri”. Una serata fuori dal comune, frutto dell’incontro tra il comedy show U.G.O., acronimo di Unidentified Gabbling Object, che significa oggetto parlottante/farfugliante/borbottante non identificato, che nasce dall’esigenza di creare uno spazio libero dalle censure, dalle etichette, dalle imposizioni di forma, dai cliché tipicamente attribuiti all’”universo femminile”, e il Festival di scrittrici InQuiete, un progetto della Libreria delle donne Tuba e dell’Associazione Mia, a cura di Barbara Leda Kenny, Viola Lo Moro, Francesca Mancini, Barbara Piccolo e Maddalena Vianello.

Lo spettacolo è articolato come un contenitore di realtà tragicomiche, monologhi, stand up, invettive, satire e musica. Gli interventi avranno una durata massima di otto minuti ciascuno e daranno vita a una serata vivace, leggera e allo stesso tempo tagliente, improntata all’ironia e al sarcasmo.

Sul palco è prevista una parata di stelle del cinema e della nuova comicità italiana che vedrà come protagoniste Arianna Dell’Arti, Annalisa Dianti Cordone, Paola Michelini, Cristina Pellegrino, Guia Scognamiglio, Cristiana e Vaccaro. I testi sono a cura di Francesca Mancini, Veronica Raimo, Simonetta Sciandivasci, Paola Soriga e Federica Tuzi.

A rafforzare ulteriormente la proposta artistica, ci sono anche le performance di Giulia Ananìa e Ilaria Graziano, due grandi protagoniste del cantautorato capitolino.

La biglietteria a Casa del Jazz è aperta al pubblico dalle ore 18:30 fino a 40 minuti dopo l’inizio dello spettacolo. Prevendite Internet su ticketone.it e groupon.it. Gli spettatori devono attenersi alle disposizioni del Protocollo sanitario conferenza Stato/Regioni – Emergenza Covid-19 del 22 maggio scorso per gli spettacoli dal vivo e il cinema.

