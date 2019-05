Comunali, il Centrosinistra avanza, M5S perde ancora

Contrariamente a quanto si era visto in Sicilia, la destra tiene anche lì dove non è in coalizione, mentre il M5S continua a perder colpi come nelle consultazioni. Ma la sorpresa vera è una sinistra che sembra riprendere in mano le vecchie roccaforti, prima fra tutta la Toscana. Il Capoluogo Firenze riconferma la fiducia nel sindaco uscente, il renziano Dario Nardella, stessa sorte per Giorgio Gori che fa riaffermare il centrosinistra nella nordica Bergamo. Nella ex roccaforte rossa la città di Modena il candidato Pd Gian Carlo Muzzarelli ha conquistato la vittoria al primo turno. Il centrosinistra vince al primo turno anche a Lecce con Carlo Salvemini, civico di sinistra appoggiato dai dem, capace di raccogliere il 50,87% delle preferenze, ancora meglio a Bari dove il 66% ha votato per Antonio Decaro.

Il Centrodestra e la Lega tengono ancora, e si aggiudicano le città ‘simbolo’ della nuova sinistra: Riace e Capalbio.

Mentre di riflesso a quanto accade nella stanza dei bottoni i penstastellati arrancano. In città dove governavano, come Livorno e Avellino, orta si va al ballottaggio, ma tra i due schieramenti SCX/CDX (o Lega). Le uniche città dove rimane sono i capoluoghi delle Regioni più piccole: Molise e Basilicata. In quest’ultima (a Potenza) però è nel ballottaggio.