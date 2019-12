“Effetto Terra”, cronaca di un disastro ambientale annunciato

Il 29 ottobre 2018, quando è iniziato il lavoro su Effetto Terra, in un solo giorno a Roma sono caduti 131 alberi. Da allora molti eventi simili e peggiori si sono susseguiti. Un evento eccezionale che denuncia un violento cambiamento climatico in atto. Al centro di tutto è l’energia, come la utilizziamo, come la sprechiamo, e l’impatto che la sola nostra presenza, e le nostre azioni, anche inconsapevoli, hanno sul pianeta. Un pianeta che si agita e si ribella, e anche nel quotidiano comincia a dare dei segnali.

E’ questo l’argomento della lezione spettacolo “Effetto Terra”, a cura di Effetto Joule con la partecipazione di Andrea Motroni, che si è tenuta ieri, domenica 15, al Teatro Villa Pamphilj di Roma. Andrea Motroni, agrometeorologo esperto in fenomeni di desertificazione e responsabile dell’educazione ambientale per l’Arpa Sardegna racconta, e spiega, come questo cambiamento climatico sta avvenendo, quali sono le cause e cosa possiamo fare porre un freno.

“Science Fiction – La Scienza a Teatro” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra scienziati, attori, insegnati e operatori culturali convinti che la scienza non sia argomento solo per tecnici, purtroppo affrontata generalmente in poche ore durante il ciclo scolastico e per il resto della vita in qualche notizia sensazionalistica recepita dai giornali.

Si tratta di una serie di episodi teatrali a tema scientifico e matematico rivolti a chi pensa di non poter capire la scienza; una modalità di comunicazione per rendere accessibile a chiunque temi e concetti che nell’immaginario collettivo risultano inaccessibili e che invece possono essere affascinanti, umanistici, letterari, e anche poetici o comici.

Dietro ogni storia di scienza e di scienziati ci sono vite incredibili, sogni, visioni inimmaginabili, iperboli, fallimenti e miserie che hanno avuto il potere di cambiare le nostre vite, le vite di tutta l’umanità, generando scoperte, rivoluzioni e progresso.

Queste storie meritano di essere raccontate, e Science Fiction si avvale proprio del linguaggio teatrale per allargare, nella formula più semplice e arcaica, la dimensione della scienza a quella della comunità e viceversa. Due linguaggi differenti che trovano una sintesi comune nel racconto.

Il progetto è ideato e curato dal collettivo teatrale Effetto Joule (residenza a Teatro Villa Pamphilj) ed è stato prodotto dal Teatro Villa Pamphilj (della rete TIC – Teatro di Roma), nel cui spazio Science Fiction ha visto nascere, sperimentare e crescere le prime due stagioni. Oggi il progetto, anche grazie alla collaborazione con il Teatro Verde, si apre a un pubblico più ampio e a spazi differenti.

