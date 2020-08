Concerto alla Casa del Jazz per il centenario di Charlie Parker

Brillante chiusura all’insegna del grande jazz per I Concerti nel Parco, questa sera alle ore 21.00, con una prima assoluta: “Confirmation”, omaggio a Charlie Parker (1920-2020) per i cento anni dalla nascita, con lo stellare Confirmation 5et che si esibirà sul palco di Casa del Jazz di Roma, in viale di Porta Ardeatina.

Vero gigante del jazz, Parker è stato assieme a Louis Armstrong e Miles Davis il più influente jazzista di sempre, l’inventore del bebop, un sassofonista impareggiabile che ha imposto uno stile e un modo di suonare a generazioni di musicisti.

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Bird, famoso soprannome per Charlie Parker, e lo spettacolo di stasera lo celebra con uno stellare quintetto, riunito per l’occasione, che prende il nome proprio da “Confirmation”, una famosa composizione di Bird, con Francesco Cafiso al sax alto, Alessandro Presti alla tromba, Andrea Pozza al piano, Aldo Zunino al contrabbasso e Luca Caruso alla batteria, in un excursus tra le musiche più famose del grande jazzista, in particolare quelle suonate con Dizzie Gillespie o Miles Davis.

Scoperto da Wynton Marsalis, Francesco Cafiso è tra i talenti più precoci nella storia del jazz. Ha suonato con grandissimi musicisti quali Hank Jones, Dave Brubeck, Cedar Walton, Mulgrew Miller, Jimmy Cobb, Joe Lovano, Christian McBride, George Mraz, Kenny Wheeler, Gonzalo Rubalcaba, Enrico Rava, Stefano Bollani e molti altri. A Washington, nel 2009, è stato invitato dall’allora presidente Obama a esibirsi in occasione del Martin Luther King Jr. Day. A New Orleans, dove ha vissuto per allargare i suoi orizzonti musicali, ha collaborato con Ellis Marsalis. Considerato tra i più brillanti saxofonisti post-parkeriani, si è esibito anche con la Charlie Parker Legacy Band.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Estate Romana e fa parte di Romarama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.

La biglietteria a Casa del Jazz è aperta al pubblico dalle ore 18:30 fino a 40 minuti dopo l’inizio dello spettacolo. Prevendite Internet su ticketone.it e groupon.it. Gli spettatori devono attenersi alle disposizioni del Protocollo sanitario conferenza Stato/Regioni -Emergenza Covid-19 del 22 maggio scorso per gli spettacoli dal vivo e il cinema.