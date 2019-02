Conferenza su umorismo e satira sotto il segno di Jacovitti

Giovedì 21 febbraio, alle ore 17, nei locali del Centro Saint-Bénin di Aosta, dove è in corso la mostra “Il mondo di Jacovitti”, si terrà un incontro dedicato ai grandi autori internazionali dello humor e della satira.

Partecipano Claudio Mellana, umorista ed esperto di satira, Gianpaolo Caprettini, già docente di semiologia all’università di Torino, e Paolo della Bella, disegnatore satirico e saggista. Moderatore Dino Aloi, curatore della mostra su Jac.

Partendo dalle tavole originali di Jacovitti esposte al Centro Saint-Bénin, saranno presentati i lavori di alcuni artisti internazionali, che hanno caratterizzato il panorama del disegno umoristico e satirico del Novecento, analizzati da Paolo della Bella nel suo volume “Uno sguardo profondo. Viaggio nello humor e nella satira” (Cadmo Editore).

Da Topor a Sempé, da Steinberg a Ungerer, passando dai primi disegni di Altan e dalle tavole di Charles Addams, l’artista che con le sue vignette noir ha ispirato la serie televisiva e le produzioni cinematografiche de “La famiglia Addams”.

Curata da Dino Aloi e dalla figlia di Jac, Silvia, la mostra “Il mondo di Jacovitti”, nato a Termoli il 9 marzo 1923 e morto a Roma il 3 dicembre 1997, presenta 250 disegni originali del grande fumettista. Un percorso espositivo che ricostruisce una straordinaria carriera durata quasi sessant’anni, con una galleria di personaggi indimenticabili, tra cui Cocco Bill, Zorry Kid, Cip l’arcipoliziotto, Pippo, Palla e Pertica, Jak Mandolino, Tom Ficcanaso e Zagar. Decine e decine di eroi di carta che hanno accompagnato diverse generazioni di lettori di tutte le età.

L’esposizione, introdotta da un video realizzato da Costantino Sarnelli, Laura Chiotasso e Barbara Forneris di Creative Apsu, propone schizzi, vignette, tavole e illustrazioni, con alcune rarità esposte al pubblico per la prima volta. Tra queste, tavole realizzate per oggetti promozionali, sessanta disegni realizzati nel 1954 per le figurine di “Genti d’ogni paese”, edito da Il Vittorioso. Un albo dove Jac raffigura a modo suo ogni popolo dei cinque Continenti.

La mostra presenta anche alcune tra le prime tavole disegnate negli anni Quaranta per “Il Vittorioso” e altri giornali. Notevole anche una serie di tavole, recentemente tornate in possesso della figlia Silvia, tratte da “Pippo e la guerra”, “Mandrago”, “L’Onorevole Tarzan”, “Pippo in montagna”, “Giacinto corsaro dipinto” e “Oreste il guastafeste”.

Nella sezione dedicata agli esordi, troviamo una delle prime panoramiche realizzate da Jacovitti a 17 anni, prototipo di quelle meravigliose, affollatissime e complicatissime tavole che sono uno dei suoi inconfondibili marchi di fabbrica.

E non poteva mancare il leggendario “Diario Vitt” realizzato dal 1949 al 1980, vera icona degli studenti di quegli anni, seguito dagli altri diari disegnati da Jac negli anni Ottanta.

Completa la mostra il volume intitolato sempre “Il mondo di Jacovitti”, pubblicato da Il Pennino, una celebrazione più che un catalogo in senso stretto, che si avvale dei contributi critici di Gianni Brunoro e Luca Boschi (due tra i più importanti esperti di Jacovitti italiani), François Corteggiani (autore di fumetti), Fabio Norcini (critico d’arte), Daria Jorioz (storico dell’arte), Gian Paolo Caprettini, Vincenzo Mollica (giornalista Rai), e Goffredo Fofi (saggista e critico cinematografico).

La mostra, allestita nel Centro Saint-Bénin di Aosta, resterà aperta sino a domenica 28 aprile, ed è visitabile dal martedì alla domenica, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 18.

Antonio Salvatore Sassu