Confronto e ascolto con gli attivi regionali: autonomia e dialogo. Si può

Con la riunione dei compagni della Sardegna abbiamo concluso il giro degli attivi regionali con le venti regioni d’Italia. Abbiamo organizzato un grande momento di confronto e di ascolto della nostra base, dei nostri dirigenti, dei nostri amministratori per affrontare al meglio questa fase molto complicata per tutti noi e per la politica.

Abbiamo raccolto numerosi spunti programmatici che affronteremo e analizzeremo insieme alla prossima conferenza programmatica e organizzativa che vorremmo celebrare in presenza, crisi sanitaria permettendo, durante la prossima primavera. Una unica prospettiva ha unito il dibattito delle venti riunioni: marcare la nostra autonomia organizzativa e politica, alleanze e dialogo con tutte le forze del centrosinistra, rilancio del partito e presentazione del nostro simbolo, ovunque possibile, a partire dalle prossime elezioni amministrative del 2021. Queste saranno le sfide che terremo insieme nel prossimo anno e che accompagneremo con alcuni punti programmatici che saranno le nostre bandiere da sventolare, la ragione stessa della nostra azione politica.

Enzo Maraio