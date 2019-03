Congresso delle famiglie, tensione alle stelle nel governo

Nella tre giorni del Congresso delle famiglie a Verona è emerso un documento dove c’è scritto: “Contrasto alla pratica dell’utero in affitto tramite una rogatoria internazionale e la protezione dei minori, a partire dai loro diritti ad avere una mamma e un papà, a non diventare oggetti di compravendita, di abusi sessuali e pedo pornografia e a ricevere un’educazione che non metta in discussione la loro identità sessuale biologica e non li induca a una sessualizzazione precoce”.

Con altre richieste hanno sollecitato un impegno delle istituzioni: ”Il riconoscimento della perfetta umanità del concepito, la protezione da ogni ingiusta discriminazione dovuta all’etnia, alle opinioni politiche, all’età, allo stato di salute o all’orientamento sessuale; la tutela delle famiglie in difficoltà economiche, specie se numerose, e delle famiglie rifugiate; il contrasto all’inverno demografico, tramite leggi che incentivino la natalità”.

Toni Brandi e Jacopo Coghe, due leader della manifestazione, hanno dichiarato: “Verona, la città dell’amore, ha dimostrato davvero di essere la prima Città per la Vita e per la Famiglia. Abbiamo ribadito i valori previsti dalla Costituzione ed espressi dal diritto naturale e, dopo il Family Day, abbiamo rilanciato il nostro ruolo per il bene comune sollecitando le istituzioni ad un’attenzione che non sempre è stata all’altezza. Non ci sono solo i diritti a senso unico, ma i diritti di tutti, soprattutto quelli dei più deboli. La vera forza infatti non si misura da chi hai sconfitto, ma da cosa hai protetto”.

Il corteo finale del Congresso delle Famiglie di Verona è partito da piazza Bra. Nel ‘salotto’ cittadino si sono radunate circa 10.000 persone, secondo le prime stime delle forze dell’ordine, che hanno riempito metà dello spazio di piazza Bra. I manifestanti hanno sfilato lungo le vie del centro, per arrivare sotto il palco davanti al palazzo comunale. Tra le tante bandiere, quelle di Alleanza cattolica, dei Giuristi per la vita, del Movimento per la vita, gruppi mariani e devozionali e pro-vita.

La Dichiarazione di Verona, adottata per acclamazione a chiusura della manifestazione, gli organizzatori del Congresso hanno posto una domanda emersa dal tavolo sulla demografia: “Perché la UE prevede fondi salva-stati che, nella pratica sono salva-banche e non istituisce un fondo salva-famiglie?”. Nella dichiarazione di Verona c’è anche scritto: “L’urgenza della tutela dei diritti delle donne, dal ricevere valide alternative all’aborto, alla protezione dallo sfruttamento sessuale e dalla pornografia, alla parità di trattamento salariale, fino alla conciliazione tra lavoro e maternità, attraverso più lunghi congedi parentali e, per chi lo desidera, flessibilità, part time o telelavoro. Le madri che scelgano di dedicarsi esclusivamente ai figli e alla famiglia andrebbero tutelate con una remunerazione adeguata per il lavoro casalingo, laddove lo stipendio del coniuge non sia sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa. Il radicale contrasto alla diffusione e alla legalizzazione di ogni tipo di droga e la difesa del diritto dei genitori alla libertà di scelta educativa per i propri figli (art. 26 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo), specie riguardo la sfera sessuale e l’affettività”.

Matteo Salvini, congedandosi dal palco del Congresso mondiale della famiglia di Verona, dove ha fatto un discorso scritto di circa 30 minuti di discorso, ha mantenuto la barra dritta. Riuscendo a strizzare l’occhio agli ultrà della famiglia tradizionale, mantenendo però un profilo morbido sul terreno scivoloso dei diritti acquisiti avvertendo: “Sia la 194 che regola l’interruzione di gravidanza, sia il divorzio non si toccano. Siamo qua non per togliere i diritti, non si tocca niente a nessuno, non sono in discussione l’aborto, il divorzio”.

Ma l’intervento del leader del Carroccio alla kermesse pro-vita, ha diviso il governo, con un botta e risposta con Di Maio che sa di battibecco e una nota di Palazzo Chigi, in serata, ha corretto il ministro sul tema delle adozioni.

Una sceneggiata alla quale gli italiani sono ormai abituati. Così, i due leader dei due partiti che sono al governo, riescono ad appropriarsi interamente della scena propagandistica. Infatti, riescono ad occupare contemporaneamente gli spazi di comunicazione previsti per l’azione governativa, ma anche quelli che dovrebbero competere all’opposizione. Dunque, la visibilità per gli altri gruppi politici verrebbe annullata. Così sono messi quotidianamente in pericolo i principi di una libera informazione democratica. Di conseguenza, la libertà di voto dei cittadini è viziata e condizionata.

Al popolo del Family day, ai Gandolfini, agli organizzatori dell’evento dell’Iof, agli ospiti stranieri, Salvini ha offerto molti assist. Sulle adozioni, senza risparmiare critiche a Spadafora ed al premier Conte, ha detto: “Lavorerò per rendere più veloci e meno costose le adozioni per le 30.000 coppie che stanno aspettando, per le mamme e i papà. Su questo tema mi aspetto qualcosa di più. No anche alla pratica barbara e disumana dell’utero in affitto che mi fa schifo solo a pensarla, un’aberrazione umana e sociale”.

Sulla teoria gender, Salvini ha spiegato: “Io ho terrore di pensiero unico perché per me bimbo è bimbo e bimba è bimba. Qualche pseudo educatore ha sbagliato mestiere e dice che i bambini decideranno da grandi quello che sono ma, io la teoria gender la combatterò sempre, perché buon Dio ci ha fatti diversi, non migliori o peggiori”.

Salvini ha evitato abilmente le accuse di omofobia affermando: “Ognuno nella sua camera da letto fa l’amore con chi vuole, va a cena con chi vuole”. Questo passaggio è stato tra i meno applauditi del suo intervento. Più volte le critiche e i dubbi sono stati rivolti ai Cinque Stelle.

Poi, Salvini ha sorpreso con la stoccata diretta al collega vicepremier Di Maio, che ieri ha parlato di ‘fanatici’ a Verona dopo aver dato degli ‘sfigati’ ai partecipanti: “Lo dico a qualche distratto amico di governo, qui si guarda avanti, non indietro. Qui si prepara il futuro. Se è da sfigati parlare di questi temi, allora sono orgoglioso di essere sfigato”.

Gradito alla platea invece il passaggio sui diritti delle donne, negati non dal cristianesimo: “Il grande pericolo del 2019 non è il congresso di Verona, ma la subcultura islamica dove la donna vale meno di zero. A casa mia non c’è spazio né cittadinanza per una subcultura del genere, per chi dice che le donne valgono meno dell’uomo. A casa mia la donna ha gli stessi diritti”. Poi una frecciata a Laura Boldrini: “Mi dicono che balla qui fuori, si starà preparando per ‘Ballando sotto le stelle’”. Frecciata che non manca mai, quella alla ex presidente della Camera.

Poi Salvini ha collegato il rischio delle culle vuote a quello dei migranti: “La crisi più pesante non è lo spread ma quella delle culle vuote, ma c’è qualcuno che dice ‘gli italiani non fanno figli, te li mandiamo 20enni sui barconi, già grandi e ignoranti”.

Quindi, Salvini ha promesso interventi per tornare a riempire le culle: “Io voglio essere giudicato alla fine di questi cinque anni, perché un paese che non fa figli è un paese che muore” (così ha parafrasato Mussolini che diceva: “Se le culle sono vuote, il Paese invecchia e decade”). Nel frattempo si è preso gli applausi più convinti della giornata. Una simpatia, quella degli integralisti della famiglia tradizionale nei suoi confronti, che si era manifestata anche durante il coffee break, guarda caso, tutto a base di pane e nutella. Un omaggio ideale al ministro dell’Interno, grande estimatore delle fette spalmate.

La calda accoglienza dei pro-vita alle parole di Salvini non è però la stessa di Palazzo Chigi, che dopo il passaggio sulle adozioni e il dito puntato contro Spadafora e Conte, in serata ha corretto il ministro con una nota dal tono piccato: “La delega in materia di adozioni di minori italiani e stranieri è attualmente ed è sempre stata in capo al ministro della Lega Fontana. Il Presidente del Consiglio ha solo mantenuto le funzioni di Presidente della Commissione per le adozioni internazionali. Spetta quindi a Fontana adoperarsi, come chiesto da Salvini, per rendere le adozioni più veloci e dare risposta alle 30.000 famiglie che aspettano. Rimane confermato che bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare nei ministeri tutti i giorni e studiare le cose, prima di parlare, altrimenti si fa solo confusione”.

Tra le altre cose, Salvini ha anche affermato: “Lo Ius soli non è discussione, nessuna apertura per fare modifiche”.

Dunque, Matteo Salvini è stato la star del giorno al Congresso mondiale delle famiglie, tra acclamazioni dei fan e attacchi dalla contro manifestazione femminista. Proponendo misure a sostegno della famiglia, il ministro dell’Interno, dal palco di Verona ha detto: “Non voglio portare lo Stato nella camera da letto di nessuno ma è mio diritto difendere la voce di chi non ha voce: i bambini. Non possono essere vittime, per questo occorre modificare anche il diritto di famiglia. I matrimoni possono finire ma i bambini devono essere tutelati. Non ho capito perchè parlare di mamma papà bimbi con l’aggravante di dirsi cristiani è qualcosa di sfigato. Non capisco dove sia l’estremismo il fascismo, il nazismo”.

Il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, al suo arrivo a Verona per il Congresso mondiale della famiglie, ha detto: “Su questo convegno c’è stata una disinformazione senza eguali che denota, malafede, ipocrisia e ignoranza, detto questo parlerò di mamme, papà, nonni, asili nido, latte in polvere, pannolini, reddito famigliare, futuro. Io come il Santo Padre guardo alla sostanza e non alla forma, quindi viva la mamma, viva il papà e viva i bimbi. Non capisco a chi possa dare fastidio l’idea di mamma, papà, bimbi e famiglia”.

Secondo Vincenzo Spadafora, M5s alla Presidenza del Consiglio con la delega alle pari opportunità: “Al Congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona si celebra il passato”.

Salvini ha commentato, anche l’intenzione del presidente della Camera, Roberto Fico, di organizzare un evento con le cosiddette famiglie arcobaleno: “Ognuno può organizzare quello che vuole, io non mi permetterò di fare le polemiche volgari, razziste e, queste sì, medievali, che si fanno attorno alla famiglia perché qui con la complicità di tre quarti del mondo dell’informazione si è parlato di fascismo e di nazismo. Qui c’è Forza Nuova? Ma chi se ne frega”.

Un fiume colorato di persone per dire no all’intolleranza, a Verona, ha sfilato facendo una contro manifestazione che si oppone alle idee reazionarie del Congresso delle famiglie. La manifestazione ‘trans femminista’, organizzata dalle femministe di ‘Non Una di Meno’, e a cui hanno aderito le famiglie arcobaleno, i Verdi, i radicali, l’arcigay, tra gli altri, è partita dalla stazione di Porta Nuova. Il corteo, come distintivo, ha usato il colore fucsia, che è il colore di ‘Non una di meno’, da contrapporre al nero di chi vuole una società patriarcale.

Qualche manifestante ha dichiarato: “E’ una giornata meravigliosa, siamo tutti qui perchè indietro non si torna”.

Il corteo di oltre ventimila persone, quaranta mila secondo gli organizzatori, ha marciato all’interno di una zona rossa, con grate e blindati delle forze dell’ordine per contenere i manifestanti. Tanta gioia in piazza ma anche qualche preoccupazione da parte di qualche manifestante: “Per tutelarmi perchè quando finisci in prima pagina perchè stai facendo una manifestazione femminista e poi devi chiedere un lavoro, già sei discriminata perchè donna e non voglio essere discriminata anche per mie posizioni politiche”.

Ci sono stati anche dei momenti di tensione nella zona attorno a Piazza Bra, non lontana da Palazzo della Gran Guardia dove si svolge il convegno, con lancio di fumogeni e qualche piccola schermaglia ma fondamentalmente si è trattato di un corteo pacifico.

Ancora una volta la Lega ha cercato di dare voce ad una sottocultura popolare e maschilista che ben poco ha a che fare con la vera tutela dei diritti dei cittadini. In realtà, il ‘Family Day’ è sembrato un altro tentativo per deresponsabilizzazione lo Stato dai doveri verso i cittadini. In sostanza, le famiglie dovrebbero farsi carico delle carenze esistenti nello Stato nei confronti dei cittadini. Inoltre, non sono neanche mancate le espressioni palesemente razziste verso il mondo islamico e non solo. A Verona, in questi tre giorni, si è assistito ad un altro pericoloso esercizio demagogico, con distorsioni informative in chiave antieuropeista.

Salvatore Rondello