Congresso Lidu, “Progresso nella Continuità”

Si è svolto sabato scorso a Roma, nella Sala Assemblea dell’Automobil Club d’Italia, il XXXVI Congresso Nazionale della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo. Il tema del congresso è stato “Progresso nella Continuità”.

Quest’anno ricorre il centesimo anniversario dalla fondazione della Lidu. La Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (LIDU) è la più antica associazione italiana impegnata nella diffusione della conoscenza e l’applicazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Istituita nel 1919 su iniziativa di Ernesto Nathan, ha sede a Roma.

Il Presidente facente funzioni, Eugenio Ficorilli, ha illustrato l’impegno svolto dalla Lidu, soffermandosi sulle iniziative e sui convegni più recenti riguardanti il fine vita, i diritti inalienabili della persona, i diritti delle donne, le discriminazioni razziali ed il rispetto dell’ambiente.

Più delegati sono intervenuti sulla necessità di continuare l’azione a tutto campo per salvaguardare i diritti umani e la dignità della persona. Particolare attenzione è stata posta alle nuove forme di comunicazione e di come le stesse influiscono negativamente essendo potenzialmente lesive, anche in modo subdolo, della libertà di pensiero e fuorvianti dalle corrette informazioni. L’impegno a difesa dell’umanità e della sua elevazione morale e civile, ha animato il dibattito congressuale, evidenziando i pericoli di un oscurantismo emergente per diverse ragioni, in un periodo storico in cui le moderne democrazie sono entrate in crisi.

Diversi delegati si sono posti anche il problema dell’attuazione dei diritti dell’uomo sanciti dall’Onu e dalla Costituzione della Repubblica italiana, poiché spesso vengono ignorati o disattesi. In sintesi, dal congresso della Lidu è emerso un nuovo progetto etico e di pace.

I delegati del Congresso hanno eletto Eugenio Ficorilli, presidente nazionale, Oreste Bisazza Terracini, vice presidente vicario coordinatore e Adele Vairo, vicepresidente. Il comitato centrale eletto è formato da trentatre consiglieri in rappresentanza dei territori in cui è presente la Lidu.

S. R.