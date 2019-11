Il Consiglio Nazionale è convocato per sabato 23 novembre, alle ore 10:30, presso il Roma Life Hotel, in Via Palermo 10 a Roma.

All’ordine del giorno:

1. Presentazione nuovo simbolo e relazione Commissione Statuto- Provvedimenti;

2. Situazione politica nazionale;

3. Varie ed eventuali.

Al termine del Consiglio Nazionale, nella stessa sede, è convocata la Direzione nazionale. Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio preventivo 2020.

2. Varie ed eventuali.