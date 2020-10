Contagi. Uil, una nuova chiusura sarebbe insostenibile

Continua a preoccupare il graduale ma costante aumento dei contagi in tutta Europa. La Commissione europea deve fare i conti con i nuovi numeri che cominciano a spaventare. “Guardiamo con grande preoccupazione – ha detto la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, nel corso della presentazione della nuova strategia per la vaccinazione – la crescita del tasso dei contagi e delle ospedalizzazioni e assistiamo con tristezza al crescente numero di cittadini che perdono la vita” a causa del Covid-19. “Le nostre competenze sono poche”, ha aggiunto la commissaria Ue con riferimento alle nuove misure di confinamento. “Tutti devono fare quanto necessario per evitare in secondo lockdown”, auspica la Kyriakides. Per l’Ue la “sicurezza” dell’eventuale vaccino contro la Covid-19 è “la priorità numero uno”.

“Un vaccino sicuro ed efficace è il nostro miglior modo per sconfiggere il coronavirus e tornare alle nostre vite normali” ha affermato la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. “Abbiamo lavorato duramente per stringere accordi con aziende farmaceutiche e garantire dosi future. Ora, dobbiamo assicurarci che una volta trovato un vaccino, saremo completamente pronti a distribuirlo”, ha aggiunto. Secondo von der Leyen “con la nostra strategia di vaccinazione, noi stiamo aiutando i paesi dell’Ue a preparare le loro campagne di vaccinazione” indicando “chi dovrebbe essere vaccinato per primo, come avere un’equa distribuzione e come proteggere i più vulnerabili”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha escluso per il momento un nuovo periodo di confinamento. I timori però non mancano, soprattutto per gli effetti che una nuova chiusura avrebbero su una economia già pesantemente colpita dagli effetti del coronavirus.

“Un nuovo lockdown – ha detto Ivana Veronese, Segretaria Confederale UIL – sarebbe insostenibile, ma la curva dei contagi sta raggiungendo picchi molto preoccupanti. Salute e lavoro sono improrogabili priorità del momento. Su entrambi i fronti occorre intervenire mettendo in campo tutte le misure e le risorse, compreso il MES, che tutelino al massimo cittadini, aziende e posti di lavoro. È urgente, fino alla fine dell’emergenza, la proroga dell’attuale sistema degli ammortizzatori sociali e della protezione dei posti di lavoro, tramite il blocco dei licenziamenti.

In Legge di Bilancio – ha concluso Veronese – vanno previste, pertanto, sostanziose risorse per garantire il sostegno al reddito, utilizzando anche quelle europee e dando in questo modo tranquillità a lavoratrici, lavoratori ed aziende”.