Conte, Di Maio, l’Italia, gli italiani e Renzi

Italiani che vagano in giro per l’aeroporto di Londra come anime perse, italiani che studiano il nuovo DPCM di Natale senza capirci nulla, italiani che hanno già vinto la lotteria di Capodanno con la nuova pioggia di Bonus anche per l’acquisto di mobili e Tv.

Peraltro, non si capisce per quale motivo durante le feste si possano aprire le porte di casa a falegnami ed elettricisti e non ai nonni!

Voglio, però, spezzare una lancia a difesa di questi ‘statisti’ alla Di Maio e alla Conte di ultima generazione, statisti incompresi da noi italiani sempre pronti a criticare e mai a comprendere: anche se con la paura che le Forze dell’Ordine ci possano bussare alla porta mentre mangiamo il panettone!

Siamo veramente insopportabili, antipatici e con la puzza sotto il naso, eppure la coppia di ‘statisti’ è appena tornata dalla Libia con i nostri 18 pescatori di Mazara del Vallo che erano prigionieri in quel Paese da oltre 100 giorni, ma subito abbiamo sentito il bisogno di dire che il merito è stato di Putin! Lo è stato? Non lo so, ma che importanza ha, importante è aver liberato 18 connazionali.

Poveri Di Maio e Conte, sono diventati il capro espiatorio di tutti i difetti del Bel Paese e vengono ingiustamente accusati di averlo reso meno autorevole in politica estera. Ma di chi è stato il merito di aver portato in Italia ‘Pin’, che non è il codice del bancomat ma il Capo Supremo della Cina amico di ‘Gigino’: ci siamo già dimenticati che gli ha anche organizzato un viaggetto a Palermo per comperare delle arance?! Ah, poveri italiani dalla memoria corta! Oltretutto ai due si rimprovera di non aver gestito bene la pandemia, ma come, Di Maio è un mese che appare su Facebook e dice a noi italiani “state boni!” e non è mica Alberto Sordi, ma Di Maio che lo dice. Mentre ‘Giuseppi’ ha prodotto una quantità di DPCM tale da far paura al Covid, solo che il Covid non si è spaventato; anzi, dalle ultime notizie che ci giungono da Londra pare si sia pure incazzato. Ho capito, però cosa c’entrano Conte e Di Maio?! è vero che il secondo è ministro degli Affari Esteri, ma certamente non è responsabile di nulla. Pensate, ha anche bloccato tutti i voli con l’Inghilterra sacrificando gli italiani che erano in aeroporto pronti per partire: più bravo di così! Certo, per capire se sono davvero bravi dovremmo sostituirli per rimpiangerli; ci possiamo provare: qualcuno vuole parlare con Renzi per favore?!