ITALIA ZONA ROSSA

“Io resto a casa”, un nome che fa capire bene il senso delle decisioni prese dal Governo in serata. “Tutta Italia sarà zona protetta”. Ha detto il presidente del Consiglio in conferenza stampa a palazzo Chigi. Non più zona rossa, verde o gialla. Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità, in tutta Italia come fino a oggi in Lombardia e nelle 14 province. In sostanza le regole previste per le regioni più colpite diventeranno operative per tutto il territorio nazionale. Lo ha annunciato il premier Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conte ha sottolineato come “i numeri” stiano indicando una crescita “importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute”. Ragione per cui ha detto Conte “le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti”.

L’intero Paese sarà considerato come zona protetta. “Non c’è ragione – ha aggiunto Conte – per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo”. “Portiamo la sospensione dell’attività didattiche sino al 3 aprile su tutta la penisola isole comprese”.

————

Sono 7985 le persone positive al coronavirus in Italia. 1598 più rispetto a ieri. Sono i dati resi noti dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. Ma fortunatamente cresce anche il numero delle guarigioni con 724, 102 in più rispetto a ieri. Sono 463, 97 in più di ieri, i morti legati al coronavirus in Italia. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 733 per coronavirus, 83 in più rispetto a ieri. Di questi 440 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 41 casi. Sono invece 4.316 i malati con sintomi ricoverati e 2.936 quelli in isolamento domiciliare.

Borrelli ha parlato anche delle carceri dopo la rivolta di oggi in 27 carceri d’Italia. Sette le vittime, di cui tre a Modena: gli altri morti erano stati trasferiti. A Pavia sono stati sequestrati due agenti di polizia penitenziaria. A Foggia sono evasi numerosi detenuti: 41 sono stati arrestati. Disordini a San Vittore (Milano) e Rebibbia (Roma). La rivolta è scoppiata a causa con i detenuti in rivolta per la sospensione delle visite. Molti sono evasi. Ma l’effetto panico più forte è quello che si è abbattuto sulle borse con una giornata da dimenticare per piazza affari che chiude con un ribasso dell’11,17%. Si tratta del secondo maggiore ribasso in una sola seduta dal 1998. Wall Street riapre gli scambi e si conferma in forte calo. Il Dow Jones perde il 7,53% a 23.920,31 punti, il Nasdaq cede il 7,17% a 7.963,52 punti, lo S&P 500 lascia sul terreno il 7,22% a 2.757,77 punti. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 227,8 punti base, il livello più alto da agosto scorso (contro i 178 della chiusura di venerdì). Il rendimento del decennale del Tesoro è all’1,48%.

Sul fronte sanitario trapela che le misure di contenimento contro il coronavirus potrebbero durare a lungo perché il picco dei contagi non è dietro l’angolo. E questo rende i mercati ancora più vulnerabili. Secondo una prima previsione teorica il picco potrebbe arrivare a metà aprile in Lombardia, con ondate successive nelle altre regioni. Si sta creando un cocktail micidiale per le Borse di tutto il mondo. Da una parte l’emergenza Coronavirus che non risparmia più nessun Paese con un boom di contagi in Europa e, dall’altra, la caduta del petrolio dopo il mancato accordo all’Opec+ con l’Arabia Saudita che, sfidando la Russia, ha deciso di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi. Il greggio accusa il peggior crollo dalla guerra del Golfo del 1991. I rendimenti dei titoli di Stato americani crollano con la fuga ai beni rifugio con le quotazioni dell’oro che salgono a 1.700 dollari l’oncia, ai massimi dal 2012.