Contiamoci, uno studio sulla parità di genere nel jazz italiano

Geri Allen, Nina Simone, Valaida Snow, Esperanza Spalding, Terri Lyne Carrington, Ingrid Jensen sono soli alcuni dei nomi di donne strumentiste e compositrici che hanno fatto o ancora stanno facendo la storia del jazz. Ma oltre a loro ce ne sono molte altre spesso poco note al grande pubblico. Il mondo delle arti improvvisate e della musica in generale, continua a essere discriminante nei confronti del sesso femminile, in termini di partecipazione ai festival, approccio educativo e formativo, opportunità lavorative.

L’8 marzo alle ore 18:00, in occasione della Giornata internazionale della Donna, l’associazione culturale JazzMine, in collaborazione con il Teatro Villa Pamphilj, presenterà in streaming gratuito sulle pagine social del teatro (www.facebook.com/TSVCorsini/, www.instagram.com/teatrovillapamphilj/?hl=it, www.youtube.com/channel/UCZ8HUCEiJqOu7i_AorUmklA/about), i risultati del questionario #Contiamoci, uno studio pilota lanciato lo scorso 22 giugno e conclusosi a fine ottobre, che ha l’obiettivo di fare luce sugli squilibri legati al gender balance nelle arti improvvisate. Il comitato artistico che ha lanciato l’iniziativa è composto da nomi autorevoli del jazz odierno, Cecilia Sanchietti (presidente), Ada Montellanico, Susanna Stivali, Angelo Olivieri, Ilaria Biagini, Michela Lombardi e molti altri.

Grazie alle risposte di circa 300 tra musicisti e musicisti, operatrici e operatori dello spettacolo, tra cui nomi importanti come Paolo Fresu e Giuliana Soscia, è stato possibile effettuare un’analisi di alcuni punti salienti come il numero delle musiciste attive in modo professionale, il ruolo nella band, le leadership, la presenza nei festival, messi a confronto con i numeri riferiti all’universo jazz maschile.

L’incontro dell’8 marzo presenterà i risultati di questa indagine alternati a momenti di performance musicale con Cecilia Sanchietti alla batteria, Susanna Stivali alla voce, Angelo Olivieri alla tromba (anche analista dell’indagine), Emanuele Bruno al pianoforte e Flavia Ostini al contrabbasso.

#Contiamoci è una produzione Teatro Villa Pamphilj (direzione artistica di Veronica Olmi), a cura di JazzMine Network, e rientra in #Romarama, il programma culturale promosso da Roma Capitale.

JazzMine Network è un’associazione culturale, una rete e un laboratorio di persone e associazioni, artiste e artisti, operatrici e operatori dello spettacolo e appassionati, che ha come obiettivo la promozione della parità di genere nel jazz e nelle arti improvvisate. La sua mission è quella lavorare sui disequilibri ancora esistenti attraverso attività artistiche, promozionali, di policy, educative. Oltre a questa priorità, si occupa anche di formazione e supporto, coaching, spettacolo dal vivo, attività educative.