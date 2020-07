Continua la guerra diplomatica tra Usa e Cina

Tensione alle stelle tra Usa e Cina, dopo l’ordine di sgombrare il consolato di Houston, sospettato di essere una centrale di spionaggio di Pechino, che si aggiunge alle scintille sul coronavirus, Hong Kong ed il Mar Cinese Meridionale.

Donald Trump, accusa il Dragone di voler rubare vaccini americani e non esclude la chiusura di altre rappresentanze diplomatiche, vorrebbe vietare l’ingresso negli Usa a tutti i membri del Partito comunista cinese ed ha imposto sanzioni per gli abusi sulla popolazione uiguri in Cina. Gli attacchi di Trump contro Pechino crescono in misura inversamente proporzionale al calo dei sondaggi elettorali con Joe Biden, lo sfidante democratico per la Casa Bianca.

Alle prese con la peggiore crisi sanitaria ed economica dal dopoguerra, il tycoon sta puntando la sua scommessa elettorale sulla linea dura al grido di “legge e ordine” a livello domestico e con una escalation di attacchi contro la Cina sul piano internazionale. Sul tavolo anche il bando delle app cinesi, compresa TikTok (a meno che non diventi americana), il social al centro dello sgambetto di Tulsa che è costato il posto al manager della campagna del presidente, Brad Parscale.

Ci sarebbero stati i ‘ragazzini’ di TikTok e fan dei gruppi musicali coreani K-Pop dietro il flop del comizio del comandante in capo: un evento dato per ‘sold out’ con un milione di prenotazioni, di cui centinaia di miglia fasulle: lo scherzo internet ‘del secolo’ o una trappola politica segno dei tempi che ha consacrato l’ingresso di una nuova forza virtuale sullo scacchiere globale. L’armata dei fan dei k-Pop è notoriamente anti-trumpiana. Ha inondato il presidente americano di auguri canzonatori il giorno del suo compleanno, l’8 giugno, e durante le proteste contro il razzismo si è schierata con Black Lives Matter, anche paralizzando hashtag e account della destra e della polizia.

Mike Pompeo, segretario di Stato americano ha lanciato un monito: “Scaricate le app cinesi solo se volete che le vostre informazioni private finiscano nelle mani del Partito comunista cinese”. Così Mike Pompeo ha confermato l’ipotesi di bandire TikTok per motivi di sicurezza nazionale, proprio come ha fatto l’India e come gli Usa hanno fatto con Huawei.

Per scongiurare il bando, l’advisor economico della Casa Bianca Larry Kudlow ha ipotizzato che TikTok diventi americana, staccandosi dalla casa madre ByteDance e operando come società indipendente negli States, dove verrebbero spostati i server. TikTok, guidata dallo scorso maggio da Disney Kevin Mayer, ha lasciato Hong Kong dopo il varo sulla legge per la sicurezza ed ha fatto sapere che non fornirebbe dati sugli utenti neppure se fosse il presidente cinese Xi Jinping in persona a chiederli. Secondo indiscrezioni di stampa, vi sarebbero anche stati colloqui con il governo britannico per spostare la sede di TikTok a Londra.

Alla vigilia della testimonianza in Congresso (il prossimo 27 luglio) dei vertici dei colossi digitali statunitensi Google, Facebook, Amazon e Apple, un sondaggio di Pew Research rivela come per tre americani su quattro (il 72%) i social media siano troppo potenti. A vederla così sono l’89% dei repubblicani e il 60% dei democratici.

La società di sondaggi ha osservato: “Al di là del dibattito sulle buone pratiche aziendali, il comparto tecnologico è finito negli ultimi mesi sotto il fuoco incrociato di un’ampia gamma di critici che vanno dal presidente Donald Trump agli attivisti per i diritti civili e fino agli stessi dipendenti delle aziende in questione”. Da questa indagine emergerebbe come tutti gli americani siano a favore di maggiori e non minori regole per i grandi gruppi dell’hi-tech mentre il presidente accusa la Silicon Valley di andare troppo a braccetto con la Cina e minaccia ritorsioni.

La risposta di Pechino all’appello di Mike Pompeo ‘al mondo libero’ affinché trionfi contro ‘la nuova tirannia’ incarnata dalla Cina non si è fatta attendere: il regime ha deciso di chiudere il consolato Usa a Chengdu dopo che Washington aveva fatto chiudere quello cinese a Houston considerato come una ‘centrale di spionaggio’.

Pechino con una nota diffusa dal Ministero degli Esteri, ha dichiarato: “E’ una risposta legittima e necessaria alle azioni ingiustificate degli Stati Uniti. Gli Usa hanno gravemente violato il diritto internazionale e le norme di base delle relazioni internazionali e hanno danneggiato gravemente le relazioni cino-americane”.

Nella nota, la Cina incolpa gli Stati Uniti del deterioramento dei rapporti bilaterali: “L’attuale situazione nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti non è quello che la Cina vuole vedere e gli Stati Uniti sono responsabili di tutto questo. Ancora una volta. Sollecitiamo gli Stati Uniti a ritirare la loro decisione sbagliata e a creare le condizioni necessarie per riportare in carreggiata le relazioni bilaterali”.

La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in un messaggio su Twitter, ha scritto: “Le parole di Pompeo suggeriscono che voglia presentarsi come il John Foster Dulles del ventunesimo secolo lanciando una nuova crociata contro la Cina in un mondo globalizzato”. Dulles, figura di picco dell’anti-comunismo americano è stato segretario di Stato durante la presidenza di Dwight Eisenhower. A lui è intitolato l’aeroporto di Washington.

La portavoce cinese ha proseguito: “Quello che sta facendo è inutile come una formica che cerca di scuotere un albero”. La portavoce ha fatto anche un appello “a tutte le persone che amano la pace nel mondo per farsi avanti contro Pompeo ed impedirgli di fare maggiori danni al mondo”.

Pompeo, recentemente, parlando alla biblioteca presidenziale Richard Nixon in California, ha detto: “La Cina attuale è sempre più autoritaria nell’interno del Paese, e più aggressiva nella sua ostilità nei confronti della libertà altrove”.

Intanto l’Fbi continua la caccia alla ricercatrice cinese che ritiene si sia nascosta nel consolato a San Francisco: la donna vorrebbe evitare l’arresto perché accusata di un visto falso e di nascondere che in realtà è legata all’esercito. Ma farebbe parte, secondo gli inquirenti americani, di un programma cinese per infiltrare in Usa scienziati sotto mentite spoglie.

Questo tassello si aggiunge alla grave crisi commerciale, politica e diplomatica che si è aperta tra gli Stati Uniti e la Cina.

Secondo i documenti depositati presso il tribunale della California, il 20 giugno l’FBI ha interrogato Tang Juan, ricercatrice di biologia presso l’Università della California, e l’ha accusata, sei giorni dopo, di aver commesso una frode nelle procedure per il visto. Gli inquirenti ritengono che la donna abbia dichiarato il falso sostenendo di non aver mai prestato servizio nelle forze armate del suo Paese.

Invece, come avviene nei film, hanno scoperto le foto della scienziata in uniforme e verificato che ha lavorato presso l’università di medicina militare dell’aeronautica cinese. Nell’interrogatorio la donna ha sostenuto che indossare l’uniforme militare è obbligatorio per frequentare l’università. Ma da una perquisizione nel suo appartamento, compiuta lo stesso giorno dell’interrogatorio, sarebbero state trovate ulteriori prove della sua affiliazione all’Esercito popolare di liberazione.

Dopo l’interrogatorio, Tang si è resa irreperibile e ora sembra sia nascosta nel consolato cinese a San Francisco. Nelle carte giudiziarie si menzionano anche altri due ricercatori cinesi, che avrebbero lavorato in altrettante università californiane, San Francisco e Duke: anche loro sono sospettati di aver fornito false informazioni sulle loro generalità, ma nei loro confronti per ora non ci sono ancora mosse imputazioni giudiziarie.

Gli Usa però adesso sostengono che le vicende non sono casi isolati: “sembrano invece far parte di un programma condotto dalla Cina, e in particolare dall’Università di medicina militare e dalle istituzioni associate, per inviare scienziati militari negli Stati Uniti con false generalità o dichiarazioni false sulla loro vera occupazione”.

Prima della chiusura del consolato cinese a Houston, gli Stati Uniti avevano già sanzionato undici aziende cinesi per gli abusi alla minoranza musulmana nella regione dello Xinjiang, e avevano denunciato due “hacker” cinesi che avrebbero tentato di rubare dati del vaccino per il Covid-19 e segreti della tecnologia militare.

Pechino parla di calunnie e persecuzione politica ai danni di studenti e ricercatori. Ma il presidente Donald Trump, con i problemi elettorali incombenti, si mostra duro con la Cina per cercare di recuperare la sua credibilità in termini di sicurezza nazionale.

La ‘Spy story’ si inserisce perfettamente nella sfida che si gioca sul piano ideale, esistenziale, sulla scelta tra il bene e il male, come ai tempi della guerra fredda con l’Unione sovietica. Infatti, di una nuova guerra fredda si tratterebbe, perché siamo dentro uno scontro diplomatico molto acceso.

Se allarghiamo lo sguardo all’Anglosfera, un’altra notizia conferma quanto l’escalation in corso nel confronto tra Cina e Stati Uniti coinvolga anche il Regno Unito: Pechino minaccia di non riconoscere più come validi documenti di viaggio i passaporti britannici d’oltremare dei cittadini di Hong Kong. Sarebbe la risposta alla mossa di Boris Johnson di voler concedere la cittadinanza inglese agli abitanti dell’ex colonia britannica.

Il dialogo tra Stati Uniti e Cina varato con la diplomazia del ping pong da Henry Kissinger e da Zhou Enlai volge ad un epilogo fallimentare.

Lo stesso Pompeo segnala come l’esercito cinese sia diventato “più forte e minaccioso” e reclama “diffidenza e verifica” parafrasando l’adagio di Ronald Reagan “fiducia ma verifica”, senza decretare, almeno per adesso, la fine delle relazioni diplomatiche.

L’incendio scoppiato dopo la chiusura della rappresentanza diplomatica di Pechino a Houston, confermerebbe l’esistenza dello spionaggio cinese negli Usa. Ma nella nuova guerra fredda, Pompeo ha accusato anche il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus di essere stato comprato dal governo cinese.

La replica è stata immediata: “L’Oms non è a conoscenza di queste affermazioni ma respingiamo con forza qualsiasi attacco e personale e accuse infondate”.

Pompeo ha concluso: “Le nazioni che amano la libertà devono indurre la Cina a cambiare in modi più assertivi e creativi perché le azioni di Pechino minacciano la nostra gente e la nostra prosperità”.

Ma la partita è molto aperta e si giocherà a tutto campo, anche negli spazi interplanetari dove la Cina ha inviato recentemente una sonda su Marte.

In questa situazione, ciò che preoccupa maggiormente è il riemergere dei nazionalismi a scapito dell’umanità più povera che resta offesa, brutalmente ignorata e dimenticata nei propri bisogni esistenziali ed umanitari.

Salvatore Rondello