Contributi, martedì 31 marzo scade il temine per il pagamento

Inps

CONTRIBUTI VOLONTARI: ALLA CASSA ENTRO IL 31 MARZO

Scade martedì 31 marzo il temine ultimo utile per il pagamento dei contributi volontari riferito al quarto ed ultimo trimestre (Ottobre – Dicembre) del 2019.

Nel 2019 – si ricorda – per coprire un anno di contribuzione volontaria occorre una spesa minima di 3.521,23 euro. E se si è stati autorizzati dopo il 31 dicembre del 1995 si dovrà spendere 547,39 euro in più (in totale 2.973,84 euro). Il 31 marzo dunque – come detto – è l’ultimo giorno utile per il pagamento relativo al trimestre ottobre-dicembre, l’ultimo dei quattro appuntamenti previsti per il 2019.. L’aumento, pari all’1,1%, rispetto al 2018, è stato dovuto alla nuova lievitazione delle retribuzioni di riferimento, aggiornate allo 0,20% per via dell’inflazione. La circolare Inps n. 42 pubblicata il 13 marzo dello scorso anno, ha pertanto conseguentemente aggiornato gli importi per i versamenti volontari da corrispondere per il 2019, alla luce della rivalutazione delle pensioni intervenuta a gennaio 2019 con la quale, ricordiamo, l’importo dei trattamenti di quiescenza e assistenziali è stato adeguato al tasso di inflazione pari all’1,1% per il 2018. Lo stesso è stato fatto per il calcolo dell’importo dei contributi volontari.

La «volontaria» coinvolge numerosi ex lavoratori (soprattutto donne) che hanno scelto di continuare l’assicurazione pagando in proprio, con lo scopo di maturare comunque il diritto alla pensione. La contribuzione volontaria infatti rappresenta uno strumento molto utile per chi vuole andare in quiescenza; con il versamento dei contributi volontari, difatti, coloro che hanno cessato – o comunque interrotto – un’attività di lavoro, possono assicurarsi il perfezionamento dei requisiti necessari ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, o anche per incrementare il montante contributivo e – di conseguenza – l’importo dell’assegno previdenziale.

A differenza dei contributi figurativi, accreditati gratuitamente dall’Inps su richiesta dell’interessato, per il versamento dei contributi volontari c’è un onere da corrispondere che dipende dalla retribuzione del lavoratore, nonché dal settore di appartenenza.

Da un’occhiata sommaria alle tabelle, i cui parametri sono indicati nella predetta apposita circolare Inps, (la n.42 del 13 marzo 2019), si nota facilmente come costa sempre di più «farsi» una pensione da soli, per chi si è ritirato prima del tempo dall’attività lavorativa. Non solo, ma in passato la sola autorizzazione al versamento ha costituito un ottimo scudo per difendersi dalle novità in materia di requisiti pensionistici. Dopo la riforma Monti-Fornero, ora non è più così.

Valori 2019. Le somme da versare differiscono a seconda della decorrenza dell’autorizzazione: prima o dopo dicembre 1995. L’ammontare del contributo volontario si ottiene, infatti, applicando alla retribuzione di riferimento (quella dell’ultimo anno di lavoro) l’aliquota contributiva vigente che per gli ex dipendenti è pari al 27,87%, se autorizzati sino al 31 dicembre 1995, e al 33% per tutti gli altri autorizzati successivamente.

Esiste anche una retribuzione base (minimale), pari al 40% del minimo di pensione mensile. In altri termini, per il 2019, con un minimale di retribuzione settimanale pari a 205,20 euro, il contributo non può essere inferiore a 57,19 euro per i soggetti autorizzati fino al 31 dicembre 1995 e a 67,72 euro per le autorizzazioni successive. Questi importi sono da intendere per il riscatto di una settimana lavorativa. Il pagamento dei contributi volontari può avvenire in tre modi diversi:

1) utilizzando il bollettino Mav (pagamento mediante avviso);

2) online, sul sito internet www.inps.it;

3) telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito;

Uno scudo perforato. La possibilità di versare volontariamente in occasione delle precedenti riforme ha sempre costituito una vera e propria polizza assicurativa. A cominciare dall’elevazione del minimo di contributi richiesto per la vecchiaia, innalzato da 15 a 20 anni dalla riforma Amato del 1993, dove è prevista la conservazione dei «vecchi» 15 anni in favore dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 1992. Per non parlare dei famosi «blocchi» temporanei delle pensioni di anzianità, avvenuti più volte tra il 1994 e il 1998, che in questi casi non hanno trovato applicazione,

Ora la musica è cambiata. Solo un ristretto numero di contribuenti volontari è infatti riuscito a rientrare nella schiera dei cosiddetti “salvaguardati” dall’inasprimento dei requisiti pensionistici della riforma Fornero. Ciò non toglie che la richiesta di autorizzazione alla volontaria, alla cessazione o sospensione dell’attività lavorativa, sia inutile. Non costa nulla e non è comunque impegnativa.

Inps

APE SOCIALE: DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO

Scade il 31 marzo 2020 la prima finestra utile per poter presentare all’Inps la domanda di certificazione del diritto di pensione con Ape sociale.

Ricordiamo che l’Ape sociale è destinata a particolari categorie di lavoratori, tutelati dalla legge. Ne hanno diritto i lavoratori con 63 anni di età e 30 o 36 di anzianità contributiva a seconda della tipologia di aventi titolo a cui si appartiene. Tra l’altro, la platea dei beneficiari è stata recentemente ampliata dalla legge di Bilancio 2020, che ha consentito il perfezionamento delle condizioni per l’anticipo pensionistico sino al 31 dicembre del 2020.

L’Ape sociale è un tipo di pensione anticipata che ha lo scopo di accompagnare soggetti in possesso di determinati requisiti (che abbiano almeno 63 anni di età, non siano titolari di pensione diretta in Italia o all’estero e si trovino nelle condizioni determinate dalla legge) verso la pensione di vecchiaia. L’Ape sociale decade al perfezionamento dei requisiti per la pensione.

Chi matura il diritto all’Ape sociale nel 2020 deve presentare all’Inps la domanda di accesso al beneficio entro fine marzo. L’istituto di previdenza risponde poi entro il 30 giugno, certificando il possesso dei requisiti (o rigettando la richiesta, con decisione motivata), a quel punto si può presentare l’istanza di Ape vera e propria.

Quella che scade a fine marzo è la prima finestra utile a disposizione, dopo la quale ci sono altre due possibilità di presentare la richiesta.

La seconda finestra va dal primo aprile al 15 luglio, quando si può inviare la domanda di accesso al beneficio con la certezza che l’Inps risponderà entro il 15 ottobre.

La terza decorre dal 15 luglio fino al 30 novembre, ma in questo caso l’Inps lavora le istanze pervenute soltanto nell’ipotesi in cui ci siano ancora risorse disponibili.

Ape sociale, i requisiti

Per essere ammessi all’Ape social occorre, innanzitutto, aver già raggiunto i 63 anni di età e non essere intestatari di trattamenti pensionistici diretti. I beneficiari, poi, devono essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata e devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

disoccupati: lavoratori dipendenti che si trovino in stato di disoccupazione, per licenziamento o dimissioni per giusta causa o scadenza contratto a termine, e che abbiano terminato gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi. Se la disoccupazione è dovuta alla scadenza di un contratto a termine, ci vogliono almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei tre anni precedenti;

caragiver: lavoratori dipendenti o autonomi, che assistono da almeno 6 mesi coniuge o parenti di primo grado conviventi con handicap grave, oppure parenti e affini fino al secondo grado se i genitori o il coniuge del parente con handicap grave abbiamo almeno 70 anni o siano a loro volta in condizioni di disabilità;

lavoratori con disabilità o invalidi, pari almeno al 74% o anche più;

addetti a mansioni gravose: hanno espletato per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci una delle mansioni gravosi contenute nell’allegato C della legge 232/2016, come modificata dalla manovra 2018). Il requisito contributivo in questo caso è pari a 36 anni. Al momento di presentazione della domanda di accesso al beneficio bisogna già avere lo status di addetti a mansioni gravose, gli altri requisiti possono essere perfezionati entro la fine dell’anno.

Inps

CERTIFICAZIONE UNICA 2020. COME OTTENERLA

La Certificazione unica ( Cu) 2020, relativa ai redditi percepiti nel 2019, è disponibile per chi ha l’Inps come sostituto di imposta.

Per ottenere il modello Cu, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre accedere con le proprie credenziali (Cie, Spid o codice fiscale e Pin o Cns) al servizio online dedicato.

Il servizio consente di visualizzare, scaricare e stampare il modello della Cu 2020. Per la stessa operazione, i pensionati possono utilizzare anche il servizio Cedolino della pensione. Le certificazioni relative agli anni precedenti possono essere consultate e scaricate, invece, attraverso il servizio fascicolo previdenziale del cittadino.

In alternativa, la Certificazione unica si può ottenere tramite:

il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. La certificazione sarà spedita al domicilio del richiedente;

le strutture territoriali dell’Istituto direttamente allo sportello o tramite le postazioni self-service;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

oppure con posta elettronica certificata (Pec) con la richiesta che va trasmessa all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it completa di copia del documento di identità del richiedente. La Certificazione Unica sarà inviata alla casella Pec utilizzata per la richiesta;

o presso i comuni e altre pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto un apposito protocollo con l’Inps per l’attivazione di un punto cliente di servizio.

Per i cittadini di oltre 80 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è stato attivato il servizio “Sportello mobile” che prevede l’inoltro di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione unica al proprio domicilio. I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale, telefonando allo (+39) 06 59058000 o allo (+39) 06 59053132, dalle 8 alle 19 (ora italiana). La Certificazione unica può essere richiesta anche da una persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto. Nel primo caso, oltre alla delega che autorizza l’Inps al rilascio della certificazione, sono necessarie le copie dei documenti di riconoscimento dell’interessato e del delegato. L’erede deve, invece, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del proprio documento di riconoscimento.

Campagne dichiarazioni Red e Inv Cin

SCADENZA PROROGATA AL 31 MARZO

Con il messaggio Inps del 5 marzo scorso, n. 946 l’Istituto ha informato che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, la scadenza per presentare le dichiarazioni relative alle campagne Red ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e solleciti 2018 (anno reddito 2017), Inv civ ordinaria 2019 e solleciti 2018 è stata prorogata al 31 marzo 2020. Nel messaggio vengono fornite ulteriori indicazioni sulla presentazione delle dichiarazioni.

Carlo Pareto