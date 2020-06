Coree, scontro molto pericoloso per gli equilibri mondiali

L’escalation della tensione tra le due Coree negli ultimi giorni fa temere una recrudescenza di un conflitto molto pericoloso per gli equilibri mondiali. Il regime di Kim Jong ha fatto abbattere “l’ edificio del dialogo” di Kaesong, sede dell’ufficio, situato in una zona industriale vicino al confine, dove dal 2018 avvenivano i contatti tra le due Coree formalmente in guerra. Attivisti sudcoreani e fuoriusciti nordcoreani hanno compiuto azioni propagandistiche lanciando verso il Nord palloncini, volantini e altro materiale. La cosa ha mandato su tutte le furie Pyongyang. Dopo che la sorella minore di Kim Jong aveva più volte minacciato di fare saltare in aria, cosa poi avvenuta, l’edificio del dialogo, la Corea del Nord ha deciso di mandare le sue truppe nella zona smilitarizzata a cavallo del confine, tornando alla situazione incandescente del 2017.

Come si può spiegare questo ritorno a una politica aggressiva da parte di Pyongyang nei confronti di Seul e del Capo del Governo Moon che si batte invece per favorire il dialogo? Sicuramente con l’insoddisfazione e la delusione con cui sono visti i risultati dei summit tra Donald Trump e Kim Jong. Annunciati e svolti con grande enfasi propagandistica non hanno portato in realtà a significativi risultati per quanto riguarda la denuclearizzazione e il calo della tensione. Ciò ha determinato anche la ripresa della diffidenza e dei contrasti tra le due Coree e un atteggiamento autonomo di Seul che ha puntato su un mantenimento della sanzioni che solo un pronunciamento dell’ONU potrebbe annullare. La decisione di inviare le truppe nella zona smilitarizzata e’ una chiara violazione degli accordi di Panmujom dell’ aprile del 2018, che avevano rappresentato una conquista preziosa sulla strada della riapertura delle relazioni e della coesistenza pacifica. La Corea del Sud attraverso il suo Ministro della Difesa ha già fatto sapere che reagirà duramente alle provocazioni nordcoreane e significativi movimenti del suo esercito sono stati notati nelle ultime ore. Ma il peggioramento della situazione può essere attribuibile anche a una lotta per il potere che si sta verificando dietro le quinte a Pyongyang.

Non sono chiari, infatti, i rapporti e i ruoli tra Kim Jong e la sorella minore Kim Jong Un. Dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto (e che per certuni ne aveva addirittura provocato la morte) il Premier del Nord è stato sostituito nelle due funzioni, per un periodo, dalla sorella che di è fatta protagonista di tutte le invettive e minacce contro Seul diventando un punto di riferimento per la politica aggressiva di Pyongyang. Non si capisce ancora se in accordo o in competizione con Kim Jong. Una eventuale lotta interna per il potere complicherebbe ancora di più la già delicata situazione tra le due Coree.

Alessandro Perelli