Coronavirus, ecco come cambia il calcio dopo il DPRCM del 4 marzo

Non solo le porte chiuse: massima attenzione a esultanze, strette di mano e interviste. Scongiurata l’ipotesi di blocco del campionato, si giocherà comunque in un clima surreale

Roma – The show must go on. La Serie A non si ferma di fronte all’allarme coronavirus. In settimana è stato infatti deciso che il campionato italiano proseguirà, anche se gli stadi rimarranno vuoti. La Lega Calcio si è infatti allineata alle direttive del governo, stabilendo che le partite verranno giocate senza pubblico fino al 3 aprile.

Non sarà ovviamente la stessa cosa, ma a rendere il clima ancora più surreale è un vademecum della FMSI, la federazione medici sportivi italiani, che ha scritto 21 regole da far rispettare alle società e ai calciatori. Tra questi: Non bere dalla stessa bottiglietta, evitare di consumare cibo negli spogliatoi, uscire dallo stadio in bus della squadra o su auto privata evitando contatto fisico con tifosi, niente autografi e selfie, no alle premiazioni. E per i giornalisti: utilizzare un unico microfono nelle interviste da disinfettare ogni volta. In generale, sarà notevolmente ristretto il numero di addetti stampa e fotografi. All’ingresso in campo non ci saranno, come consuetudine, i bambini ad accompagnare i calciatore. In caso di infortuni, è sconsigliato strapparsi bende e medicazioni. Questo dunque il calcio ai tempi del coronavirus, sperando che dal 3 aprile tutto possa tornare alla normalità.

Francesco Carci