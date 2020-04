Coronavirus: iniziativa raccolta fondi per il “San Giovanni”

L’ Azienda Ospedaliera “San Giovanni Addolorata” di Roma è un complesso ospedaliero di rilievo nazionale ad alta specializzazione, e si caratterizza per la capacità di fornire le soluzioni più all’avanguardia a specifici bisogni di salute, erogando prestazioni e servizi diagnostici e curativi di alta qualità. A causa dell’emergenza Covid-19, il San Giovanni ha la necessità di acquistare materiale di prima necessità (come dispositivi di protezione individuale), per sopprimere alle carenze createsi per l’uso massiccio durante l’emergenza Covid19.

A quest’esigenza risponde l’iniziativa sociale di raccolta fondi per l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma: nata da un’idea del musicista Mirko Valeri, subito sposata dalla sua band Mirko Valeri & I Via Greve col coinvolgimento del videomaker Matteo Luppi, dell’Associazione Culturale AnimusLAB e del giornalista Fabrizio Federici.

Per l’iniziativa è stato realizzato, non a scopo di lucro, un videoclip, da sabato 4 aprile visibile su Youtube – digitando “Mirko Valeri & I Via Greve – Un impero sorgerà (raccolta fondi per ospedale San Giovanni Addolorata)” – della canzone “Un impero sorgerà”: estratta dall’album “Troverò Pace” (album d’esordio della band Mirko Valeri & I Via Greve), scritto e registrato nel 2017 da Mirko Valeri e Giacomo Meingati: canzone che davvero sembra esser stata scritta per la situazione emergenziale che stiamo vivendo. Il brano è stato tratto dal versetto tre del secondo libro dell’Eneide di Virgilio: dove Enea, al cospetto di Didone, regina di Cartagine, dice “Infandum, regina, iubes renovare dolorem” ( tradotto letteralmente, “tu mi costringi, o regina, a rinnovare un indicibile dolore”) .

Il brano valorizza la fragilità dell’essere umano, e insegna come dalle cadute e dalle tragedie, come questa del contagio da Covid 19, ci si può rialzare più forti di prima: la fragilità. quindi, vista come risorsa, e non come debolezza (“Solo chi cade può risorgere”, per dirla col titolo d’un celebre film col mitico Bogart…).

Il progetto musicale Mirko Valeri & I Via Greve prende il nome da una delle strade del quartiere capitolino della Magliana. Oltre ad essere un progetto musicale è soprattutto un progetto sociale che da tempo si occupa di molte iniziative, contribuendo a dar da mangiare ai senzatetto, nella distribuzione di beni di prima necessità a chi non ha reddito, e a tante altre attività in periferia, dirette a rivalutare luoghi troppo spesso dimenticati.

Ad esempio, con l’iniziativa “Voci Periferiche”, Mirko Valeri si rivolge alle fasce più deboli della società, come tossicodipendenti, carcerati, minori, persone con disagio psichico e anziani: organizzando per loro laboratori musicali, e preparando i partecipanti alla scrittura e interpretazione di uno spettacolo musicale inedito, da portare poi in teatro.

Altri collaboratori all’iniziativa sono:

Matteo Luppi, classe 89, fotografo e videomaker professionista da 6 anni, che collabora con aziende sia come fotografo per la documentazione fotografica dei prodotti, anche per l’ e-commerce, che come video creator di convention/eventi; e’ anche reporter ufficiale della Nazionale Italiana Cantanti, con base a Soliera (MO;.

Animus LAB, associazione culturale di Avezzano (AQ) con l’intento di supportare e promuovere le arti, realizzate video, organizzare eventi e management, principalmente nell’ambito musicale; all’iniziativa di Mirko Valeri e della sua band ha partecipato con realizzazioni grafiche e supporto nel management.

I musicisti presenti nel videoclip che hanno suonato da casa sono: Mirko Valeri alla voce, Antonio Serra e Massimiliano Colaizzi, detto Max, alla chitarra, Giuseppe Romano alla tastiera, Davide Balestri alla batteria,, Dario Di Gioia scrittore, Matteo Nuccetelli e Saccio, al basso. Ma sono tante altre le persone che stanno aderendo all’iniziativa: come ad esempio il gruppo musicale, noto nel mondo della disabilità, Ladri di Carrozzelle.

“La solidarietà e la collaborazione di tutti è fondamentale in questo momento, per svolgere al meglio il nostro lavoro, per tutelare la salute dei nostri professionisti e di conseguenza garantire e proteggere nelle migliori condizioni anche quella dei nostri pazienti” , dichiarano i promotori dell’ iniziativa.

Per sostenere la raccolta fondi è possibile donare tramite bonifico intestato all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

IBAN IT 81 W 02008 05160 000400007365

intestato a: Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

con causale: Emergenza COVID-19

I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’Azienda Ospedaliera per l’acquisto di materiale di prima necessità ( ad es. dispositivi di protezione individuale come tute, mascherine, guanti, ecc—).

Per seguire le iniziative e gli sviluppi della raccolta fondi e le iniziative è possibile consultare le pagine social dei promotori:

Profilo Facebook: Mirko-Valeri-I-Via-Greve

Profilo instagram: mirkovisintin

Profilo Facebook: sangiovanniaddolorata

Profilo Instagram: sangiovanniaddolorata

Per ricevere ulteriori informazioni sull’iniziativa e/o interviste è possibile contattare:

Mirko Valeri all’indirizzo email: visintinmirko@gmail.com

UFFICIO COMUNICAZIONE E MARKETING dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Via dell’Amba Aradam, 9 00184 ROMA (direzionegenerale@hsangiovanni.roma.it)

