Coronavirus, in America Latina i contagi superano il milione

L’America Latina ha superato il milione di casi di SARS-Cov-2. Secondo quanto rende noto Worldometer, sito specializzato sulla statistica, i contagiati nell’America del Sud sono 1.013.538, a fronte di 51.202 vittime. L’epicentro dell’epidemia nel continente resta il Brasile, dove si registrano circa 30mila vittime.

In Messico, invece, sono stati confermati 90.664 casi e in Perù 164.476. In Cile i contagiati sono quasi 100mila e oltre 39mila quelli in Ecuador. In Colombia, il numero di casi confermati ha superato quota 27mila, mentre in Argentina sono più di 16.800. Il Venezuela, che di recente ha rischiato la realizzazione di un colpo di Stato paramilitare, comunica 1.459 casi di e 14 morti.

In Brasile il presidente Jair Bolsonaro ha di nuovo vietato le raccomandazioni di distanziamento fisico. L’ex capitano delle forze armate è un forte oppositore del lockdown come misura di contenimento, che considera inutile e dannoso per l’economia.