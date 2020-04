Coronavirus: serve una strategia per uscire dall’emergenza

Il coronavirus, con il suo arrivo improvviso, ha trasformato in un attimo la vita degli italiani, cancellando certezze e abitudini consolidate. L’isolamento per evitare il contagio è stato il modo più immediato per contenere il virus ed evitare danni, misurati in vite umane, ancora peggiori. Ma oltre all’immediato la politica deve pensare anche al dopo o quanto meno a una fase successiva che sia un primo passo verso la normalità. I danni economici e sociali sono e saranno pesanti. È meglio mettere in campo da subito una strategia per affrontare il dopo. Quella che è stata chiamata la fase due. Se ne è discusso oggi in Senato durante i lavori di conversione del decreto legge per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. “Serve – ha detto il senatore socialista Riccardo Nencini – oltre al decreto-legge, una visione legata ad un cronoprogramma, per una fase che, più che fase 2, è la fase che riguarda il futuro e il domani dell’Italia”.

“L’emergenza epidemiologica – ha aggiunto Nencini – è lunga e dal punto di vista temporale non è fissabile in un calendario. Tutti gli esperti e gli scienziati presumono che abbia una lunghezza temporale non indifferente. Se è così, bisogna cominciare ad immaginare quale sia la strategia per uscire da un dramma straordinario, che non ha eguali”.

“Quello che sappiamo fin da oggi – ha aggiunto Nencini – ha due teste: la prima è che vincerà chi ha una visione larga. Il presentismo va gettato in un canto e magari va lasciato macerare e imputridire lì dentro, senza risollevarlo. La seconda è che ci sarà bisogno di più Stato, di uno Stato che definisco umanizzato, per far fronte a tensioni sociali probabilissime e per far fronte ad una depressione altrettanto probabile. Quindi bisogna cominciare a chiederci, dentro la prossima fase, che sarà quella decisiva, come il Governo, il Parlamento e i poteri di questa straordinaria Italia intenderanno muoversi”.

Infine uno sguardo all’Europa: “L’Europa non c’è. La Storia – ha aggiunto il presidente del Psi – insegna una cosa sempre, con una fissità decisiva ed allarmante: quando si fanno dei salti e quando si è nelle fasi di passaggio storiche importanti, i processi accelerano. O la politica manifesta una sua presenza radicata e forte, quindi o la politica si impone in questi passaggi, oppure le baronie delle lobby finanziarie e quant’altro predominano. Ed è un predominio da cui poi, se riescono a costruire questa fase di passaggio rendendola stabile e definitiva, non vengono più scalzate”.

