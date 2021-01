Corrado Oppedisano: Direzione Regionale Psi Liguria

Il Consiglio regionale riunitosi in video call ha affrontato la situazione politica che si è determinata dopo l’apertura della crisi.Il nostro Senatore Riccardo Nencini ,ha responsabilmente votato la fiducia al governo, su mandato della Segreteria, pur non risparmiando critiche ad un’azione che appare da mesi inerte .La politica dei bonus a pioggia non può alla lunga essere quella che ci porta fuori dal tunnel in cui siamo entrati. Il Recovery Plan può essere per l’Italia ciò che rappresentò il Piano Marshall che ci permise allora di ricostruire un Paese distrutto e ci consentì con grande sforzo di porre le basi per l’ingresso dell’Italia fra le economie più forti al mondo .Ora abbiamo l’occasione di disegnare il futuro per le nuove generazioni,questa è la partita che sta giocando il paese.I socialisti liguri esprimono la loro fiducia nelle scelte che assumerà il Presidente Mattarella che valuterà in piena autonomia quale sarà il governo e il premier adatto per il Paese. Ribadiscono, altresì pieno e convinto appoggio al Psi savonese che ha deciso, in coerenza con le scelte assunte in occasione delle elezioni regionali, di portare avanti alle amministrative la creazione di un terzo polo laico socialista riformista che si collochi con piena titolarità all’interno del centro sinistra.

Corrado Oppedisano