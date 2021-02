Corte dei Conti, evasione rilevante vulnus all’equità

L’evasione resta “a tutt’oggi il più rilevante vulnus all’equità” del sistema fiscale, con una concentrazione negli anni quasi esclusiva del prelievo sui redditi da lavoro dipendente e pensione. In particolare, i redditi compresi tra 28 e 55mila euro sono “eccessivamente gravati dall’Irpef” ed è quindi “necessario procedere a una riduzione dell’onere fiscale”; mentre la propensione all’evasione (tax gap, il divario tra gettito teorico ed effettivo) è stata pari al 67,6% per i redditi da lavoro autonomo e di impresa (32,7 miliardi).

E’ questo il quadro delineato dal presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in un’audizione nelle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato sulla riforma dell’Irpef, che ha auspicato un nuovo prelievo patrimoniale, invocato da settori della politica sia come metodo per contrastare le diseguaglianze, con riferimento alla maggiore concentrazione della ricchezza rispetto al reddito, che in relazione alla copertura dei costi della pandemia. Un intervento da tenere in considerazione, secondo la magistratura contabile, “anche se non si volessero affidare al prelievo patrimoniale ulteriori finalità redistributive o di reperimento di risorse”. Carlino ha spiegato che “una valutazione preliminare dovrebbe riguardare la caratteristica del prelievo, che da reale potrebbe essere trasformato in personale, considerando dunque tutte le forme di patrimonio ed, eventualmente, la base familiare anziché individuale”. Sui costi per fronteggiare la pandemia i prossimi anni richiederanno un “considerevole sforzo fiscale”, ha affermato il presidente della Corte dei conti, un aspetto che “non si può ignorare” quando si parla di riforma dell’Irpef: “Sarà dunque necessario guardare all’efficienza e all’equità del sistema tributario nel suo complesso, ipotizzando varie forme di ricomposizione del contributo dei prelievi diretti e indiretti alla copertura del bilancio”.

“La UIL – ha commentato in una nota il Segretario Confederale Domenico Proietti – concorda pienamente con la Corte dei Conti: nessuna riforma fiscale e dell’IRPEF può essere efficace senza perseguire l’obiettivo strategico della lotta all’evasione. Da tempo sosteniamo che occorre una svolta epocale nella lotta all’evasione istituendo un’Autority nazionale. Solo in questo modo si può realizzare una riforma fiscale equa e giusta. L’obiettivo deve essere quello di diminuire le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati ridistribuendo il carico fiscale tra tutti i contribuenti”.