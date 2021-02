Corte dei Conti: ridurre il debito è impresa ardua

L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) in una audizione alla Commissione bilancio del Senato ha calcolato l’effetto espansivo del programma Next generation Eu sull’economia italiana. Sarebbe un rialzo di circa 2,5 punti percentuali per il Pil al termine del periodo di programmazione, nel 2026 però bisogna stare attenti poiché troppa frammentazione mina la potenzialità del piano.

Secondo Bankitalia il Piano di ripresa e resilienza potrebbe portare a un aumento del Pil di quasi due punti entro il 2024.

Invece, secondo il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, in audizione sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza in commissione Bilancio della Camera, ha sottolineato: “Sarebbe sbagliato ritenere che la mancanza di un vincolo esterno (europeo) all’espansione del debito pubblico debba spingerci ad accrescerlo oltre i limiti fin qui prefigurati dai documenti programmatici. Rientrare dal 160% del Pil, od oltre, come oggi è giustificato prevedere, sarà compito arduo”.

L’Upb ha spiegato: “L’effetto espansivo del programma Next generation Eu sull’economia italiana dovrebbe essere pressoché uniformemente distribuito, raggiungendo oltre un punto percentuale di Pil entro i primi tre anni (2021- 23) e un incremento ulteriore di simile entità nel successivo triennio. Al termine del periodo di programmazione, nel 2026, l’utilizzo delle risorse innalzerebbe il Pil dell’Italia di circa 2,5 punti percentuali. Il moltiplicatore di bilancio medio sarebbe superiore all’unità”.

Allo stesso tempo l’Upb ha focalizzato un punto: “La frammentazione delle iniziative che emerge dal Piano nazionale di ripresa e resilienza appare eccessiva e rischia di diluire la potenzialità del Piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del Paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di policy dichiarati. Ragioni di efficacia richiederebbero verosimilmente di rinunciare a qualche linea di intervento e concentrare le risorse su un numero minore di priorità, per avere un impatto maggiormente visibile su quelle prescelte”.

Secondo l’Ufficio parlamentare bilancio: “I tempi ristretti per il completamento delle procedure di spesa del piano di ripresa e resilienza, spingerebbero a privilegiare l’adozione di strumenti straordinari, ma la velocità di attuazione non dovrebbe compromettere un’altra finalità importante del Piano, l’internalizzazione e valorizzazione di un nuovo modo di disegnare le politiche pubbliche, basata sulla identificazione delle priorità, la selezione dei progetti che meglio soddisfano quelle priorità, la misurazione e controllo dei risultati attesi”.

Fabrizio Balassone, per la Banca d’Italia, nel corso di una audizione alla Commissione Bilancio del Senato sul Recovery, ha affermato: “La bozza di Piano ora in discussione prevede il pieno utilizzo delle risorse di Next Generation EU, ma limita a circa 124 miliardi di euro quelle destinate a finanziare progetti aggiuntivi e ipotizza che oltre il 70 per cento di tali risorse sia destinato al finanziamento di investimenti pubblici e di altre spese in conto capitale. Si può ora ragionevolmente ipotizzare che gli interventi sarebbero relativamente concentrati intorno alla metà del periodo di esecuzione del Piano. In questo scenario si può stimare che il livello del Pil possa aumentare fino a quasi 2 punti percentuali entro il biennio 2023-24, un valore sostanzialmente in linea con quanto indicato nella bozza del Piano sullo stesso arco temporale”.

La Corte dei Conti, nell’audizione, ha invece evidenziato: “Le prossime settimane richiederanno un intenso lavoro perché il Piano possa acquisire i richiesti elevati standard qualitativi e rendere chiari gli interventi sui quali ci si intende impegnare, per creare condizioni durature di uno sviluppo economico e sociale maggiore, più inclusivo e sostenibile. Dallo sforzo finanziario posto in essere con il Recovery plan emerge in modo chiaro quanto sia necessario e urgente inquadrare la programmazione degli interventi in una cornice di affidabilità e trasparenza, oltre che di completezza e adeguato grado di dettaglio, non solo affinché le valutazioni da parte degli organismi europei possano svolgersi senza ostacoli, ma anche per garantire un’efficace gestione delle risorse in fase attuativa”.

Carlino ha anche osservato: “Il Piano trasmesso al Parlamento il 12 gennaio si propone di affrontare le grandi questioni collocate alla base delle criticità strutturali dell’economia e della società. Nel complesso, il Piano sconta un grado ancora prematuro di definizione dei progetti. Non viene affrontato il tema della promozione della concorrenza sotto il profilo delle riforme strutturali, essenziali per la crescita, fatto salvo il riferimento generale ad una revisione della disciplina delle concessioni statali. Al riguardo, occorre ricordare che le raccomandazioni del Consiglio europeo del 2019 richiedevano interventi normativi per rimuovere gli ostacoli all’accesso al mercato, in particolare nel commercio al dettaglio e servizi alle imprese”.

Il presidente della Corte dei conti ha inoltre precisato: “Per il settore produttivo, a fronte di uno stanziamento complessivo di 26,5 miliardi, non sono previsti interventi innovativi, ma opera nella direzione di potenziare le misure già esistenti, rafforzandone la portata e le correlate dotazioni finanziarie ovvero prevedendo un’accelerazione dei tempi di realizzazione”.

La Corte dei Conti ha notato: “L’inadeguatezza delle dimensioni degli interventi per politiche attive, non soltanto in termini assoluti, ma anche in rapporto a quanto speso per le politiche passive”.

La Corte dei Conti ha anche osservato: “Che il Piano persegua obiettivi largamente condivisibili: ampliare le politiche attive; contrastare il crescente disallineamento tra domanda e offerta di competenze, anche attraverso processi di formazione professionale di qualità (Piano Nazionale delle Nuove Competenze); dare impulso all’apprendistato duale; stimolare l’auto imprenditorialità delle donne; favorire le soft skills dei giovani. La crescita del potenziale produttivo del paese è la vera sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la vera e più rilevante condizione di sostenibilità. Ma al momento, non è dato comprendere quanta parte del previsto incremento di spesa avrà natura in conto capitale e quanta parte avrà invece natura corrente. L’impressione è che quest’ultima possa debordare da quella quota del 30% ipotizzata nelle valutazioni di impatto macroeconomico preliminarmente presentate nel documento. Anche per la spesa corrente sarà cruciale la sua qualità; e talune sue componenti, quella per la ricerca e per un sistema scolastico e universitario di livello, per fare solo due esempi, possono essere portatrici di effetti benefici molto importanti e di lunga gittata. Sarebbe stato opportuno che già il documento avesse evidenziato, pur con inevitabili margini di approssimazione, i risvolti del PNRR sulle macrovoci del conto consolidato della PA, per ciascuno dei singoli anni del triennio 2021-23”.

Infine, il presidente Carlino ha concluso: “Sul super-bonus anche noi abbiamo registrato difficoltà di applicazione, che ci sono state riferite dalle amministrazioni: il rischio è che questo importante beneficio, che da una notevole accelerazione alla domanda interna, non dia i buoni frutti attesi. E’ necessario intervenire per avere una maggiore semplicità nell’applicazione del beneficio, occorre che il prossimo governo se ne occupi”.

Quindi, anche la Corte dei Conti ha fatto una palese critica al PNRR presentato dal Governo Conte con Gualtieri ministro dell’Economia, i quali non hanno ascoltato le corrette modifiche presentate da Italia Viva prima dell’apertura della crisi.

Salvatore Rondello