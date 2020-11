La proposta della Prof.ssa Delly Fabiano, docente di Matematica presso l’Università della Calabria, ex Assessore del Comune di Rende, rappresentante della società civile e del mondo della cultura calabrese, di proporre la candidatura a Sindaco di Cosenza del compagno Avv. Franz Caruso, ci riempie di gioia, a noi Socialisti florensi e ci rende ancora di più orgogliosi per averlo eletto Segretario Provinciale del Partito Socialista Italiano che fu di Matteotti, Turati, Nenni, Pertini, Mancini ed altri noti riformisti. Su questa proposta è necessario però che convergano tutti coloro che si richiamano ai valori del Socialismo Riformista. Franz Caruso è un avvocato di grosso spessore, uno stimato professionista, una persona che possiede carica umana e capacità di ascolto, un politico appassionato della politica e sopratutto di mentalità riformista, capace di operare concretamente senza compromessi. Non ci potrà essere scelta migliore per risollevare la città bruzia, in ginocchio per il dissesto finanziario, ritenendo Franz Caruso persona giusta ed erede del patrimonio riformista. Noi Socialisti florensi, siamo certi che il compagno Franz Caruso accetterà la sfida e si metterà a disposizione della sua gente, raggiungendo traguardi ambiziosi e forieri di ogni bene.

Psi San Giovanni in Fiore