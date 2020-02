Costruzione degli asili reggiani. Dimenticati chi li creò per primi…

Si celebrano quest’anno a Reggio Emilia i cento anni dello scomparso Loris Malaguzzi, il pedagogista comunista a cui si attribuisce il merito, che non va disconosciuto, di avare lanciato il modello reggiano di asili. L’amica e compagna Loretta Giaroni, già amministratrice comunale, che conobbi da bambino e che abitava proprio di fronte a casa mia, ha fatto bene a rimarcare il ruolo delle donne nella costruzione dei primi asili comunali del dopoguerra, in un’intervista sulla Gazzetta di Reggio. Tra queste mi piace ricordare la socialista Lidia Greci che, giovanissima, fu assessore al Comune di Reggio proprio in quel settore negli anni cinquanta. Senza nulla togliere alla figura di Loris Malaguzzi e senza nulla togliere al contributo dell’Udi e delle donne comuniste e socialiste nel secondo dopoguerra, vorrei fare presente che i primi asili reggiani furono realizzati già negli anni dieci del novecento grazie all’azione degli amministratori socialisti e in particolare alla rara sensibilità fornita al riguardo dalla luminosa figura di Giuseppe Soglia, un romagnolo chiamato a Reggio dall’amministrazione socialista in quegli anni e che guidò le scuole reggiane, quelle elementari essendo allora di competenza comunale. Nel 1912 venne fondato il primo asilo comunale a villa Gaida. La delibera venne adottata il 6 dicembre del 1912 e il sindaco di Reggio, Luigi Roversi, precisò che si trattava dell’avvio di un programma per la costruzione di asili comunali in ogni villa del comune. Roversi aggiunse che la scelta di Gaida era dettata dal fatto che la villa “é abitata in gran parte da famiglie le cui donne devono passare la giornata negli opifici, per cui più vivo é il bisogno della tutela dei bambini” (1). L’intento non era solo quello della custodia dei bambini, ma quello di un sistema educativo in età prescolare, con tanto di insegnanti diplomate e “con fornitura di una sana refezione scolastica” (2). Nello statuto si sottolinea poi che la frequenza dei bambini è gratuita, che l’asilo è laico, che è aperto a bambini di ambo i sessi. Poi durante la guerra, con delibera approvata il 25 giugno del 1915, si progettarono asili comunali nelle ville, ubicati nei locali delle scuole elementari, con l’esclusione di Canali, dove funzionava l’asilo creato dal barone Raimondo Franchetti. Dunque Malaguzzi non inventò gli asili e il Comune di Reggio negli anni sessanta (la prima scuola materna comunale risale al 1963 e fu la Robinson Crusuè), e le donne dell’Udi con l’esperienza negli anni quaranta della scuola XXV aprile autogestita, si riallacciarono alle intuizioni dei riformisti di molto tempo addietro. Si deve riconoscere invece al comune di Reggio di avere lanciato tra i primi in Italia gli asili nido. Il sistema degli asili nido (per bambini dai 0 ai 3 anni mentre le scuole materne aggregano bambini dai 3 ai 6 anni) risale agli anni settanta. E questo si deve all’amministrazione comunale del tempo e al qualificato contributo di Loris Malaguzzi a cui certo si deve anche, assieme alle elaborazioni di commissioni di psicologi e pedagogisti del tempo, il qualificato contributo offerto nella didattica adottata. Questo per mettere in risalto i meriti nella costruzione del modello reggiano di asili. E anche per evitare le solite deprecabili dimenticanze.

Note

1) L. Rossi, Giuseppe Soglia e il progetto politico socialista a Reggio Emilia fra scuola e società, in Almanacco, rivista storica socialista, n. 16, pp. 31.

2) B. Borghi, Gli anni di Roversi e di Soglia in “Una storia presente. L’esperienza delle scuole comunali dell’infanzia a Reggio Emilia”, Reggio Emilia 2001, p. 19.