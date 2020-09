Covid, allarme mondiale. AstraZeneca sospende il vaccino

Allarme mondiale per la sospensione dei test clinici avanzati del vaccino anti Covid messo a punto dall’Università di Oxford per essere prodotto dal gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, fra i più promettenti degli oltre 100 allo studio nel mondo. Lo stop delle sperimentazioni, a livello mondiale, è stato deciso per analizzare un possibile effetto collaterale grave riscontrato da uno dei volontari che si era sottoposto all’esperimento nel Regno Unito.

Di conseguenza sono stati sospesi tutti i test clinici per il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford. Lo hanno riferito gli organi di informazione inglesi.

La natura della reazione avversa e il momento in cui si è verificata non sono ancora noti, anche se il partecipante dovrebbe riprendersi, secondo una fonte informata.

Un portavoce di AstraZeneca ha così descritto la pausa: “Un’azione di routine che si verifica ogni volta che c’è una potenziale reazione inspiegata in uno dei test che consente il tempo di indagare e assicurare allo stesso tempo il mantenimento dell’integrità del processo dei test. La società sta lavorando per accelerare la revisione del singolo evento per ridurre al minimo qualsiasi potenziale impatto sulla tempistica del processo”.

Per quanto ovvio, i tempi per la vaccinazione si allungherebbero. Il vaccino AstraZeneca-Oxford University è visto come un forte contendente tra decine in fase di sviluppo a livello globale. Si sperava che il vaccino potesse essere uno dei primi ad arrivare sul mercato, dopo il successo dei test di fase 1 e 2. Il suo passaggio ai test di Fase 3 nelle ultime settimane ha coinvolto circa 30.000 partecipanti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile e in Sud Africa.

Si tratta del vaccino su cui aveva puntato anche l’Italia, coinvolta anche a livello produttivo con una società di biotecnologie di Pomezia e la Catalent di Anagni che dovrebbe provvedere a infialare le dosi quando il vaccino sarà pronto. La sperimentazione del vaccino AstraZeneca-Oxford era giunta alla terza fase, dopo che le prime due si erano concluse con successo. Ora una commissione indipendente valuterà l’accaduto, ma fino a che non ci saranno i risultati di questa analisi approfondita le prove saranno interrotte, ritardando la diffusione di uno dei progetti più avanzati di vaccino, con quelli delle società Usa Moderna e Pfizer.

Per ognuno degli studi, vengono reclutati decine di migliaia di volontari che si sottopongano al vaccino per verificarne gli eventuali effetti collaterali. In tutti e tre i casi, le società farmaceutiche avevano finora puntato di ottenere il vaccino entro la fine dell’anno o l’inizio del 2021, cominciando la produzione in attesa di avere le conferme di efficacia e sicurezza.

AstraZeneca ha in particolare già ottenuto ordini per centinaia di milioni di dosi in tutto il mondo, un numero superiore rispetto a quelli delle prevendite degli altri vaccini.

Intanto, i numeri della pandemia continuano a salire: nel mondo, i contagiati sono oltre 27,5 milioni e le vittime 900 mila.

Il tunnel dell’emergenza pandemica è ancora lungo e non si sa quanto tempo ci vorrà per arrivare alla fine, anche se lo stop non riguarda i 50 mila volontari già vaccinati in diversi Paesi, ma l’arruolamento di nuovi volontari.

