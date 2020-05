Covid, é più pericoloso se c’é inquinamento

Nella pandemia che stiamo vivendo, la priorità del governo è salvare la vita delle persone. Ma il governo ha anche il compito di evitare che l’impatto economico di questa crisi, prodotta dal coronavirus, diventi devastante per milioni di persone. Con il decreto 4 maggio 2020 Fase 2, le misure sanitarie ed economiche sono insufficienti per superare questa crisi.

Con i prestiti e la cassa integrazione non si va nessuna parte. Delegare agli scienziati per sfuggire alla responsabilità politica di decidere è stato un errore. Sono mancate strategie e obbiettivi chiari.

In questi momenti si devono assumere decisioni più coraggiose, mentre gli esperti devono dare un contributo scientifico, chiarire se il contagio aumenta, in presenza di un elevato tasso di inquinamento, monossido di carbonio e polveri sottili, ecc… .

Se si confrontano i dati tra la città di Bergamo con quella di Taranto (i contagi da Covid, in provincia di Bergamo sono stati 11.313, mentre a Taranto 258), si ricorda che in quest’ultima città esisterebbe un eccesso di mortalità e malattie polmonari, causati dell’acciaieria ILVA.

Nel mese di Gennaio a Bergamo le polveri sottili anno raggiunto 73 microgrammi al metri cubo, mentre a Taranto 20 microgrammi al metri cubo. Anche a Piacenza, Parma, Reggio Emilia sono stati rilevati 70 microgrammi a metro cubo .



La pianura Padana è il posto più inquinato d’Europa. Le coltivazioni intensive, gli allevamenti intensivi di animali, l’elevato traffico veicolare, le attività industriali, il riscaldamento domestico durante la stagione fredda, sono i maggiori responsabili di questa situazione.

Constatiamo che nelle zone dove c’è meno inquinamento e sulle coste il rischio di contagio e l’indice di mortalità sono più bassi. Gli effetti del lockdown, hanno contribuito ad abbassare sensibilmente i livelli di inquinamento, purtroppo la ripresa delle attività economiche ha sempre portato con sé un aumento delle emissioni. Pertanto Il Governo e le Regioni dovranno stanziare risorse proprie, mentre all’Europa spetta il compito di avviare in tempi brevissimi gli investimenti nella transizione verde, dove sono previsti 1000 mld per il Green Deal Europeo.

L’Italia é prima in green economy in Europa, ma é percepita come il fanalino di coda. Mai come adesso dobbiamo avere il coraggio di rivendicare questo primato in Europa e nel mondo.

L’Italia grazie al suo territorio, le sue montagne e 7.000 Km di coste, è il paese dove si vive meglio. Dobbiamo dimostrare che esiste un basso rischio di diffusione del virus là dove c’è meno inquinamento.

I dati dei contagi nelle 20 Regioni Italiane possono esserne la conferma.

Altro aspetto importante che gli esperti devono affrontare é la riduzione dell’indice di mortalità.

Se analizziamo i dati forniti dall’istituto superiore della sanità, i deceduti per fascia di età sono :

0,2% meno di 39; 1 %. da 40 -49; 3,6% da 50-59; 11,2% da 60 -69; 35,3% da 70 -79; 39,7% da 80-89;

8,9% da 90 in su.

Ci rendiamo conto che bisogna salvaguardare le persone con più di 60 anni.

Le persone al di sotto di questa fascia di età, con patologie mediche a rischio, ma anche coloro che fanno uso di stupefacenti, devono utilizzare tutte le precauzioni per evitare il contagio .

Bisogna permettere a tutti, compreso gli anziani, di recarsi a vivere nelle zone meno inquinate .

Colui che rinuncia alla sua libertà per la sicurezza non merita nessuna delle due.

(Thomas Jefferson)

Marco Padulini