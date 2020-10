Covid. Nencini, al fianco degli operatori spettacolo. Servono misure immediate

”Siamo al fianco degli operatori dello spettacolo che oggi hanno fatto sentire la loro voce in ogni parte d’Italia”. Così il presidente della Commissione cultura, istruzione, spettacolo e sport del Senato, Riccardo Nencini. “Bisogna prevedere da un lato ristori e misure immediate a un settore fortemente colpito. Dall’altra – ha aggiunto Nencini – come scritto nel parere della commissione, serve sostenere con più decisione tutto il settore dell’arte e della cultura usando una parte robusta del Recovery plan dedicata alla conoscenza”.