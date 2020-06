Covid. Riapre la Galleria commerciale Porta di Roma

La Galleria commerciale Porta di Roma ha riaperto nel pieno rispetto delle normative e delle prescrizioni in materia di prevenzione, applicando alla lettera l’ordinanza della sindaca Raggi e a quanto indicato nel testo della Conferenza delle Regioni in merito alle linee di indirizzo per la riapertura della attività economiche e produttive. Nello specifico, il centro si è dotato di termoscanner professionali e tecnologicamente all’avanguardia, che permettono di rilevare la temperatura anche a più persone contemporaneamente, evitando il crearsi di assembramenti agli ingressi. Inoltre, un operatore munito di termoscanner è posizionato anche presso le aree di scarico merci del centro commerciale per misurare la temperatura di dipendenti interni o esterni, trasportatori e altri addetti che accedono per motivi di lavoro. Ogni negozio ha l’obbligo di seguire questa regola per i propri dipendenti prima dell’inizio del turno di lavoro. In ottemperanza all’ordinanza, la fascia oraria di appartenenza e orario di apertura sono esposti in maniera visibile all’esterno di ogni negozio. Per garantire la distanza di sicurezza, la Galleria ha previsto il contingentamento automatizzato e in tempo reale delle presenze. I flussi di entrata e di uscita sono infatti contingentati e correttamente differenziati, usufruendo di accessi separati, con la segnaletica studiata appositamente e ben visibile. Segnaletica che viene proposta in tutte le aree della Galleria interna, quali bagni, corridoi, ascensori e di fronte a ogni negozio per indicare la corretta postazione dove mettersi in fila per accedere al punto vendita.

La vigilanza controlla, nel rispetto delle norme anti Covid, l’interno della Galleria e i parcheggi per garantire la massima sicurezza per clienti e negozi. Nonostante queste nuove responsabilità, i ragazzi del servizio di vigilanza tengono sempre alta l’attenzione per evitare il verificarsi di episodi di violenza e di ladrocinio. Infatti, qualche giorno fa hanno sventato un tentativo di furto da parte di due ladri, all’interno di due negozi di abbigliamento, bloccandoli e consegnandoli alla polizia. La Galleria, con l’utilizzo di diversi dispositivi di comunicazione, quali totem digitali, stampati, adesivi, messaggi radio, informa i propri clienti sulle buone norme da seguire all’interno della struttura, oltre ad aver disposto circa 20 dispenser di gel igienizzante in vari luoghi di passaggio. Infine, con l’obiettivo di disincentivare assembramenti in Galleria, sono state interdette le aree lounge, in precedenza utilizzate dai visitatori per una sosta o in attesa dei propri accompagnatori. Sono stati effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di aria condizionata, che funzionano tramite ricambio d’aria continuo che si approvvigiona dall’esterno, compresa la pulizia dei filtri. La sanificazione della Galleria avviene periodicamente durante gli orari di chiusura ed è effettuata con appositi macchinari e prodotti certificati. La pulizia del centro, oltre che in chiusura e preapertura, viene effettuata costantemente durante gli orari di apertura al pubblico con prodotti idonei per la pavimentazione e per le superfici orizzontali a maggior rischio di trasmissione per contatto.

Da ieri hanno riaperto anche le sale Uci Cinemas, nell’osservanza di tutte le misure necessarie per garantire benessere e divertimento in totale sicurezza.

«Stiamo portando avanti un messaggio importante in questo periodo: “Agisci come se quel che fai facesse la differenza” – ha dichiarato il direttore della Galleria Porta di Roma, Filippo De Ambrogi -. Noi lavoriamo ogni giorno su questo obiettivo per garantire ai nostri clienti un’esperienza nelle migliori condizioni di sicurezza, con i più alti standard qualitativi e di controllo esistenti».

