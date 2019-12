Seppur difficile fare i conti con Bettino Craxi e con ciò che ha rappresentato la sua azione di governo, “oggi più che mai credo ci sia la necessità di rivalutarne la figura”, è quanto affermato da Maurizio Folli, Segretario Metropolitano del PSI di Firenze, alla presentazione del volume ‘Craxi, le riforme e la governabilità (1976-1993)’ tenutasi il 16 Dicembre 2019 al Relais Hotel Centrale di Firenze, in presenza degli autori Edoardo Tabasso e Zeffiro Ciuffoletti. Ha poi sottolineato, soffermandosi sulle criticità che accomunano lo scenario politico odierno alle convergenze dell’epoca “basti pensare: al convegno che Craxi fece a Firenze ‘Piccolo e bello’ sulle medie e piccole imprese, problema ancora oggi attuale; all’intervento di Renzi in Parlamento sul problema non risolto del finanziamento pubblico ai partiti politici e al loro rapporto con le fondazioni”, come la presentazione del volume non sia solo una mera celebrazione del “ricordo storico di Bettino Craxi” ma sia finalizzato a “riattualizzarne la figura a livello Nazionale”, puntualizzandone l’intuito pragmatico.

Tra i relatori, il prezioso contributo di Bobo Craxi che ha rintracciato in quel “duello a sinistra con l’assenza di una grande forza socialdemocratica” e nell’atteggiamento giustizialista di quella parte che sostenne l’azione di ‘Mani Pulite’, l’avvio del progressivo indebolimento della sinistra Italiana. Ha poi proseguito: “Mio padre è stato Leader Nazionale, non nazional-popolare perché non ebbe la fortuna di accattivare tutto l’elettorato. Un uomo di Stato, perché promosse i diritti di tutti.”

Ha poi continuato circa i rumors sulla visita di Salvini ad Hammamet per celebrare Bettino Craxi: “L’elettorato Italiano che si definisce socialista è vasto, è ovvio che i leader politici cerchino di strizzargli l’occhio…Cosa penso di Salvini? Io sono laico… non so se i tunisini lo accoglieranno a braccia aperte. Ma questo è un altro paio di maniche”.

Sul favorito alle regionali in Toscana del 2020, ha poi concluso: “Eugenio Giani rivendica una continuità amministrativa tanto al Comune di Firenze quanto alla Regione: è importante affidarsi ad un uomo di esperienza a prescindere dalle nostre radici comuni.”

In una sala gremita e sentitamente partecipata, nonostante l’assenza del Sen. Nencini impegnato nel voto sulla manovra, tra applausi spontanei e pieni di approvazione, notevole il coordinamento degli interventi da parte di Silvia Casati, illuminante il contributo degli autori e particolarmente apprezzato quello di Bobo Craxi e del Segretario Maurizio Folli.