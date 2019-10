Bettino Craxi, le riforme e la governabilità

Mercoledì 30 ottobre si è svolta la presentazione del volume “Craxi, le riforme e la governabilità (1976 – 1993)” a Palazzo Theodoli-Bianchelli, in Piazza del Parlamento. Sono intervenuti Vannino Chiti, Bobo Craxi e Riccardo Nencini, oltre a Nicola Cariglia (presidente Fondazione Turati Onlus) e ai due autori, Edoardo Tabasso e Zeffiro Ciuffoletti.

“Siccome l’anno prossimo si celebreranno i venti anni dalla morte di Bettino Craxi – ha esordito Riccardo Nencini – questa diventa una sorta d’anticipazione”. Il presidente del Psi parte da una considerazione: “Forse – ha detto – abbiamo dimenticato, o perlomeno non messo nella cornice corretta, quanto in Italia e non solo, fosse devastane e nello stesso tempo fondato, il duello a sinistra. Se non teniamo conto di questo è difficile comprendere quello che è successo negli anni ‘80”.

Bobo Craxi ha sottolineato la necessità di generare una “memoria collettiva. E su questo ha allarme. Ossia il timore che la celebrazione del ventennale della morte del leader socialista venga spostata in un campo politico diverso da quello in cui Bettino Craxi esercitò la sua azione politica. “Non penso – ha detto Bobo Craxi – che rompendo le radici e soprattutto applicando la tattica dell’oblio si costruisca qualche futuro”. “Alla fine, come diceva Nenni, il fiume risponde alla sorgente”.

Il volume “Craxi, le riforme e la governabilità (1976 – 1993)” fa parte della collana Piccola biblioteca del Riformismo socialista. Il progetto nasce da una duplice esigenza. Ricordare la matrice culturale della Turati, una Fondazione che con i suoi servizi socio-sanitari svolge un ruolo importante nell’aiutare quanti si trovano in una situazione di difficoltà, e trasmettere alle giovani generazioni l’anelito e la spinta ideale a un mondo più libero e più giusto. La collana è divisa in due sezioni. La prima dedicata ai temi, la seconda ai personaggi. Per la sezione dei “temi” sono già usciti “Alle origini della sanità pubblica, i riformisti e la medicina sociale” e “Il socialismo riformista e la grande guerra”.

La scelta di dedicare il primo dei volumi dei personaggi all’ex segretario del PSI è stata dettata dall’attualità che ancora oggi riveste l’azione politica di Craxi. I temi che furono al centro di quella iniziativa politica, appunto le riforme e la governabilità, sono ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, lungi dall’essere risolti. Come è scritto nella presentazione del volume, «Craxi cercò di superare il sistema consociativo che, fra molti meriti, costituiva oramai un ostacolo al ricambio politico e un peso crescente per le finanze pubbliche, alimentando anche i costi legali e illegali della politica.

Il disegno riformista di Craxi trovò un ostacolo insormontabile nel PCI e anche nell’aggregare le forze dei partiti laici, andando incontro alla crisi del sistema politico al momento del crollo del Muro di Berlino. Crisi culminata con l’esplosione di Tangentopoli che travolse il sistema dei partiti di governo e il PSI che ne era uno dei pilastri. Da quegli anni cominciarono anche il declino della politica, dell’economia e delle istituzioni repubblicane».