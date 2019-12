Craxi, le riforme e la governabilità

Presentazione del volume CRAXI, LE RIFORME E LA GOVERNABILITA’ (1976-1993) che si terrà il giorno 16 Dicembre c.a. alle ore 17:00 presso l’Hotel Centrale, Via dei Conti 3, Firenze (a tre minuti dalla fermata Unità in via Panzani – Capolinea T2).

Saranno presenti in qualità di relatori: Riccardo Nencini, Bobo Craxi, gli autori Zeffiro Ciuffoletti ed Edoardo Tabasso, i cui interventi saranno coordinati da Silvia Casati e Maurizio Folli Segretario PSI Firenze Federazione Metropolitana.

Il volume, edito da Lucia Pugliese Editore -Il Pozzo di Micene, mette perfettamente in luce il carattere estremamente carismatico dell’ex Segretario Bettino Craxi e l’attualità che ancora oggi riveste la sua azione politica: le riforme e la governabilità, temi contemporanei, lungi dall’essere risolti.