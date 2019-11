Bobo Craxi: “Mio padre tutelava gli interessi nazionali, ma non era sovranista”

Il prossimo gennaio saranno 20 anni dalla morte di Bettino Craxi. Bobo, figlio dell’ex segretario socialista, ne traccia un profilo in una lunga intervista pubblicata su Sette, l’inserto del Corriere della Sera. Bobo racconta la sua vita accanto allo scomparso leader socialista, le frizioni, le lezioni imparate, la speranza in una riabilitazione postuma. “Venite tutti ad Hammamet per il ventesimo anniversario della morte” è il suo appello.

“Lui era eurocritico, non antieuropeo”, afferma Bobo nel colloquio con Francesco Battistini, però “tutelava gli interessi nazionali, non era sovranista. Sapeva che le frontiere sono le ferite cucite sulla pelle della Terra. E quando Maria Giovanna Maglie dice che oggi si difendono i confini come Craxi a Sigonella, confondendo i marines della Delta Force con gli africani in mutande, il paragone è sballatissimo. Apprezzo che Giorgetti riscopra Craxi, che Giuseppe Conte vi si paragoni. Berlusconi, da premier, andò sulla sua tomba di notte. Ma quando sento che Salvini forse sarà ad Hammamet, mi sembra inopportuno: questi sovranisti di oggi, sono gli stessi che ieri esibivano il cappio in Parlamento. Quanto alla sinistra ex comunista, non vuole proprio fare i conti con lui”. Bobo parla anche del rapporto con la sorella: “È noto – afferma – che non condivida certe scelte politiche di mia sorella: se pensa di trasferire nostro padre nella destra, commette un falso storico”.

Leggi l’intervista integrale