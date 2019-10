Croazia, l’entrata in Schengen danneggia la Slovenia

Rischia di essere una vittoria di Pirro quella ottenuta dalla Croazia martedì scorso a Strasburgo quando nel corso della penultima seduta della Commissione europea uscente ha ottenuto il placet per l’entrata in Schengen. Su questa decisione avevano puntato molto sia la Presidente Grabar Kitarovic che il Premier Andrej Plenkovic forti delle rassicurazioni che il Presidente della Commissione Junker aveva più volte manifestato agli stessi anche durante una recente visita a Zagabria. E Junker è stato di parola compiendo questo atto prima di cedere il posto alla neo eletta van del Leyen. Un atto tutto politico perché sul piano tecnico rimangono ancora valide le perplessità della Slovenia ribadite dal Capo del Governo di Lubiana Sarec oltre a quelle di alcuni Paesi europei come la Germania.

Un atto che viene in aiuto all’Hdz impegnato in Croazia nella campagna elettorale per le presidenziali di dicembre in cui verrà ricandidata per la riconferma l’attuale Presidente Grabar Kitarovic, data per favorita e dotata di grande visibilità che dell’entrata in Schengen ha fatto uno dei cavalli di battaglia del suo programma ma che deve affrontare il malcontento per una situazione economica che mostra chiari segni di regressione con una disoccupazione in aumento che neanche il discreto andamento della stagione turistica è riuscito a stemperare. Sono sostanzialmente due i motivi che giustificano le perplessità slovene. Il primo è costituito dal contenzioso sui confini terrestri e marittimi tra le due repubbliche e dal mancato accoglimento da parte della Croazia del giudizio dell’arbitrato della Corte internazionale dell’Aia su tale questione. Il secondo, che preoccupa anche altri Stati è la vigilanza ai confini con la Bosnia-Erzegovina sul flusso di migrazioni incontrollate e clandestine della cosiddetta rotta balcanica. Per arginare questo flusso la Slovenia sta costruendo una rete metallica di quaranta chilometri sulla fascia confinaria con la Croazia. L’entrata in Schengen della Croazia avrebbe anche possibili effetti negativi sul settore turistico sloveno perché faciliterebbe, senza controlli alla frontiera, il raggiungimento delle coste croate penalizzando la sosta dei turisti in Slovenia. Inoltre non si possono ignorare le lamentele di molte associazioni di esuli istriani dalmati ancora in attesa di una definizione del problema dei beni abbandonati in seguito ai noti fatti dell’ultima guerra. La decisione della Commissione dovrà essere confermata dal voto unanime del Consiglio europeo e con questi presupposti è molto probabile un rinvio.