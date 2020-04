CROLLO DEL PIL

Un crollo del 5% in tre mesi. Queste le previsioni di Bankitalia sugli effetti del coronavirus sulla crescita economica del nostro Paese. Un primo trimestre nero, sia dal punto di vista sociale che economico con in rischio di mettere in ginocchio l’intero sistema paese. La ripresa, per Bankitalia, arriverà dalla seconda metà dell’anno ma molti fattori in campo sono da valutare ancora ed è difficile valutarne la constenza.

Il Pil italiano sarà, si legge nel documento, “fortemente” negativo nel primo semestre del 2020, ma è atteso un recupero nella seconda metà dell’anno e una ripresa “accentuata” nel 2021. “Tutti gli attuali scenari sull’andamento del Pil incorporano un’evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell’anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un’accentuata ripresa dell’attività nel 2021. Il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio”.

Ovviamente l’impatto della forte contrazione del Pil avrà ripercussioni anche sull’occupazione ma con un effetto “attenuato” a marzo dal ricorso alla cassa integrazione (Cig). Però, nel secondo trimestre, potrebbe esserci un calo più “marcato” del numero degli occupati per il mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza.

Per la ripartenza dell’economia dopo lo shock del coronavirus “saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa”. Lo afferma sempre Bankitalia nel bollettino economico, secondo cui “la rapidità del recupero dell’economia dipende, oltre che dall’evoluzione della pandemia in Italia e all’estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull’attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori”.L’intensità del recupero dei livelli di attività interna, spiega Via Nazionale, dipenderà anche “dall’andamento della propensione al risparmio delle famiglie, in considerazione dell’esigenza di ricostituire i livelli di reddito e ricchezza colpiti dalla crisi, e dalla capacità delle imprese di restare sul mercato nonostante le perdite subite nella fase di arresto dell’attività”.“Per alcuni settori, come quello manifatturiero – aggiunge Bankitalia – è possibile che venga anche recuperata parte della produzione persa durante la vigenza delle misure di contenimento, con una conseguente attenuazione degli effetti complessivi sull’anno. Si tratta di un’eventualità meno plausibile per gran parte dei servizi”.

Previsioni che obbligano a correre ai ripari. “Una recessione mai vista prima in Italia – commenta il Segretario del Psi Enzo Maraio – . Sono necessarie tre misure urgenti. Fra tutte: velocità nell’erogazione di bonus e prestiti alle imprese per immettere subito liquidità nel sistema economico e produttivo; zero burocrazia nelle misure per la gestione economica del dopo emergenza; zero tasse sul lavoro per le imprese che mantengono o incrementano i propri livelli occupazionali. Abbiamo bisogno di investimenti e credito – conclude Maraio – non di ulteriori contributi speciali, Covid tax o mini patrimoniale”.