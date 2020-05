CROLLO SENZA PRECEDENTI

La Bce, nel consueto bollettino economico, prevede una situazione di grave crisi per l’intera zona Euro, causata dalla pandemia di Coronavirus che ha colpito il Vecchio continente dai primi mesi del nuovo anno.

Tutti gli indicatori e le indagini congiunturali segnalano “una contrazione senza precedenti del Prodotto interno lordo dei paesi dell’area Euro”.

La crisi sanitaria, trasformatasi in crisi economica, fermando quasi tutte le attività industriali ed economiche, provocherà una caduta valutabile tra il -5 e -12% del Pil delle economie europee.

In altri termini, la Banca Centrale Europea, guidata da Christine Lagarde, registra un crollo economico nel primo trimestre e la prosecuzione della crisi nel secondo trimestre.

Nel primo trimestre del 2020, interessato solo in parte dall’emergere della pandemia, si è registrata una contrazione del Pil dell’Eurozona pari al -3,8%.

Leggendo i dati di aprile si evince come questo effetto di contrazione del Pil “sarà probabilmente persino più grave nel secondo trimestre”.

Lo shock economico provocato dal Coronavirus ha visto un crollo dei consumi senza precedenti: “La crisi ha prodotto un effetto diretto – scrive la Bce – attraverso il razionamento di diverse componenti di spesa. Gli effetti indiretti dovrebbero concretarsi attraverso l’impatto sul reddito, sulla ricchezza e sull’accesso al credito. Inoltre, la domanda repressa può avere un impatto positivo una volta revocate le misure di contenimento. L’impatto nel medio periodo sui consumi privati dipende dalla durata dei lockdown, dal ritmo di allentamento delle misure, dai cambiamenti del comportamento delle famiglie e dall’efficacia delle politiche pubbliche“.

Dunque, “con la graduale rimozione delle misure di contenimento, si verificherà una ripresa dell’attività economica, la cui rapidità e portata restano fortemente incerte”.

Di fronte a dei dati così negativi l’Istituzione con sede a Francoforte conferma “il massimo impegno a fare tutto ciò che sarà necessario nell’ambito del proprio mandato per sostenere tutti i cittadini dell’area dell’euro in questo momento di estrema difficoltà”.

A questo proposito, il Consiglio della Bce ribadisce che verranno utilizzati “gli elementi di flessibilità presenti nel programma Pepp”.

Gli acquisti di debito tramite il Pepp, “continueranno ad essere effettuati in maniera flessibile nel corso del tempo e finché il Consiglio direttivo non avrà ritenuto conclusa la fase critica legata al coronavirus”.

Paolo D’Aleo