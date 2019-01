Da 50 anni l’inarrestabile marcia degli Zombi di Romero

Sarà anche morto un anno e mezzo fa ma George A. Romero (George Andrew Romero, New York, 4 febbraio 1940 – Toronto, 16 luglio 2017), regista, sceneggiatore, montatore, attore, direttore della fotografia e autore di fumetti, è più vivo che mai. Così come i suoi Zombi, i suoi morti viventi, che continuano risorgere e a vagare sulla Terra, in quel pianeta di celluloide (anche se oggi sono rimasti in pochi a girare film in pellicola) dove ha lasciato un’eredità immensa, di cui si sta occupando la vedova, Suzanne Desrocher-Romero.

Romero ha realizzato sei film dedicati agli Zombi: “La notte dei morti viventi” (Night of the Living Dead, 1968); “Zombi” (Down of the Dead, 1978); “Il giorno degli Zombi” (Day of the Dead, 1985); “La terra dei morti viventi” (Land of the Dead, 2005); “Le cronache dei morti viventi” (Diary of the Dead, 2007) e “L’isola dei sopravvissuti” (Survival of the Dead, 2009).

Ma sin da “La notte dei morti viventi” gli zombi hanno generato centinaia di figli e figliastri, dal grande al piccolo schermo, passando per fumetti e narrativa. Citiamo solo che a marzo inizieranno le riprese del sequel di “World War Z”, il film sugli zombi che ha incassato più di tutti, sempre con Brad Pitt protagonista. E il grande successo di “The Walking Dead”(Il morto che cammina). Tratta da un fumetto, è la serie tv più famosa di sempre dedicata ai morti viventi, ed è arrivata alla decima stagione.

Anche quest’anno George Romero resta saldamente insediato tra i numero uno del cinema, perché tante sono le notizie che lo riguardano. Due sono eclatanti: il sequel ufficiale de “La notte dei morti viventi”, tratto da una sceneggiatura degli anni Settanta, recentemente rispolverata, e la riscoperta di “The Amusement Park”, un tv movie perduto che probabilmente è il suo film più spaventoso, una critica alle istituzioni americane mai osata prima. Ma anche le altre notizie non sono da meno:“Road of the Dead”, al quale stava lavorando prima di morire, presto diventerà un film; il suo romanzo “The Living Dead” uscirà in autunno; “Creepshow” diventa una serie televisiva; ed è iniziata la produzione di “Rise of the Living Dead”, prequel de “La notte dei morti viventi” realizzato dal figlio Cameron. Infine, ha lasciato una cinquantina di sceneggiature in cerca di un regista. Insomma, una vera manna per gli appassionati.

Per il sequel ufficiale, intitolato ovviamente “Night of the Living Dead Part II”, la Living Dead Media ha reclutato anche alcuni dei creativi che 51 anni fa hanno lavorato con Romero al film originale. La società ne ha dato l’annuncio con un comunicato stampa: «Quella storia e il ruolo de “La notte dei morti viventi” come monumento dei film horror sono conosciuti dalla maggior parte dei fan e da persone di tutto il mondo. Ma, soprattutto, negli anni Settanta, gli scrittori e i produttori originali di “La notte dei morti viventi” hanno scritto un sequel del loro capolavoro, che inspiegabilmente è rimasto nel cassetto per oltre cinquant’anni. Living Dead Media ha spazzato via la polvere da questo straordinario sequel e ha riunito una grande squadra per produrre un nuovo film» che, tempi di lavorazione permettendo, dovrebbe uscire nelle sale entro quest’anno.

Entusiasmante anche la riscoperta di un film “invisibile”, di un tv movie perduto realizzato nel 1973: “The Amusement Park”. Non ci sono i soliti zombi ma l’argomento è sempre di quelli che fanno saltare dalla sedia spettatori e produttori, che infatti ne hanno vietato la messa in onda. La trama racconta la storia di un anziano desideroso di trascorrere qualche ore lieta in un parco di divertimenti. Ma anche no. Perché dietro l’angolo c’è un signor incubo ad attenderlo, c’è un George Romero in forma smagliante anche quando affronta temi reali come l’ageismo, cioè la discriminazione delle persone in base all’età che colpisce soprattutto gli anziani. Romero avrebbe realizzato un film di grande impatto visivo, superiore persino a “La notte dei morti viventi”, almeno secondo i pochissimi che hanno avuto la fortuna di vederlo in questi decenni di oblio. Adesso si parla di restaurarlo e di distribuirlo, e i fan possono contribuire con una campagna di donazioni varata dal sito ufficiale del regista.

In autunno uscirà “The Living Dead”, un suo romanzo incompiuto, revisionato dallo scrittore Daniel Kraus. Un nome molto noto nel giro dell’horror perché è l’autore, assieme al regista Guillermo del Toro, della versione cartacea del film “La forma dell’acqua – The Shape of Water”, Leone d’Oro a Venezia e quattro Oscar.

Ha ripreso fiato anche la produzione di “Road of the Dead”, film bloccato dalla morte di Romero che Matt Birman, suo storico collaboratore e regista della seconda unità degli ultimi tre film, è intenzionato a concludere.

Aggiungiamoci pure “Creepshow”, la serie televisiva in sei episodi tratta dal film omonimo del 1982, diretto appunto da Romero e scritto da Stephen King, che uscirà sempre quest’anno. Al timone Greg Nicotero, produttore esecutivo di “The Walking Dead” e grande mago di make-up ed effetti visivi. Ha lavorato con Romero per “Il giorno degli zombi”, “La terra dei morti viventi” e “Le cronache dei morti viventi”. Qualche giorno fa è stato annunciato che uno degli episodi sarà tratto da “L’arte di sopravvivere” di Stephen King, pubblicato anche nell’antologia “Scheletri”. Il racconto è una delle gemme del Re: l’unico sopravvissuto di un incidente aereo trova scampo in un’isola deserta. In attesa dei soccorsi, riuscirà a non morire di fame?

Un cenno lo merita anche “Rise of the Living Dead”, prequel di “Night of the Living Dead” diretto dal figlio Cameron che, dopo aver trovato i finanziamenti per la sceneggiatura grazie a un crowfounding su Indiegogo, ha annunciato l’inizio della produzione, pur senza dare una data precisa per il primo ciak.

Recentemente la vedova, Suzanne Desrocher-Romero, ha annunciato che ci sono anche circa 50 sceneggiature scritte dal marito e pronte all’uso, alla pirandelliana ricerca di un regista. Storie inedite dalle quali potrebbero essere tratti tanti di quei lungometraggi che riempirebbero le sale per i prossimi cento anni, anche se il mondo si distruggerà e gli spettatori saranno tutti degli Zombi: finale perfetto per un film di Romero.

L’indiscusso capolavoro di George A. Romero è “La notte dei morti viventi”, punto di svolta epocale per il cinema horror, un capolavoro che 51 anni fa ha fatto venire i sudori freddi al pubblico di tutto il mondo.

Un film claustrofobico, disturbante, girato in bianco e nero, che racconta di una invasione aliena causata da un morbo trasportato da una sonda di ritorno da Venere. A causa di questo morbo extraterrestre i morti risorgono e vanno alla ricerca dei vivi per mangiarseli dopo averli squartati a morsi e ridotti a brandelli, non sempre in quest’ordine. Un film che ha colpito a fondo perché ha trovato il mondo impreparato ad affrontare un tema che metteva allo scoperto quel lato oscuro del genere umano con cui ancora facciamo i conti.

Tranquilli, non stiamo parlando degli zombi oggi al governo e al parlamento italiano. Il paragone offenderebbe le creature di Romero che, tutto sommato, hanno nobili intenti (dovranno pur sopravvivere in qualche maniera) e se fanno del male non ne sono consapevoli.

Ma più passano gli anni, più il film è foriero di nuovi significati. Feroce critica alla guerra fredda e al consumismo più sfrenato degli anni Sessanta, al Vietnam, a Ground Zero, al presidente Trump. Di tutto di più. In pratica, ognuno ci ha trovato il proprio zombi della porta accanto.

Effettivamente, in molti sono convinti che il regista non solo ha saputo raccontare, con grande maestria e in modo molto personale, la fine degli anni Sessanta, ma ha anticipato, da vero profeta della macchina da presa, tutto quello che ne è seguito, Donald Trump incluso, appunto. Ma non esageriamo. Ma ve li immaginate i morti viventi che escono dalla tomba grassottelli e col parrucchino di un biondo così improponibile che qualunque cineasta degno di questo nome si affretterebbe a bruciare? Poveri Zombi!

Antonio Salvatore Sassu