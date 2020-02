Vampiri alla conquista di New York. Adlard Romics d’oro

Charlie Adlard riceverà il Romics d’Oro alla carriera nel corso dela 27esima edizione di Romics (2/5 aprile 2020, Fiera di Roma), durante la presentazione in anteprima di “Vampire State Building”, in uscita per saldaPress, storia di vampiri che iniziano la conquista di New York partendo dal suo più famoso grattacielo: l’Empire State Building. Il titolo è, ovviamente, un gioco di parole – che preferiamo non commentare – tra “Vampire” ed “Empire”.

Nato Shrewsbury, in Inghilterra, il 4 agosto 1966, Charles Adlard, inizia la sua carriera di disegnatore di fumetti nel 1992 sulle pagine di “Judge Dredd Megazine”, realizzando “The Hand of Fate”, scritta da Alan Grant. Prima storia di una brillante carriera, che lo porterà a collaborare con le più importanti case editrici di fumetti del mondo, tra cui Marvel, DC, Image, Soleil e Delcourt.

Verso la fine degli anni Novanta, Adlard conosce Robert Kirkman, che lo coinvolgerà nel progetto di “The Walking Dead”, uno dei più grandi successi dei comics del Terzo Millennio, non solo negli Stati Uniti, dal quale è stata tratta anche una serie tv di lungo e straordinario successo.

Charlie Adlard ha disegnato “The Walking Dead” dall’albo numero 7 fino al 193, l’ultimo della serie, che ha concluso la sua avventura editoriale l’anno scorso. A Romics verrà presentato in anteprima anche l’ultimo volume della saga: “The Walking Dead – Compendium vol.4”.

Il successo di “The Walking Dead” consacra Adlard come superstar del fumetto mondiale, come moderno cantore delle ombre. Il suo tratto, insieme al deciso uso delle campiture nere e del chiaro-scuro, ha impresso una svolta decisiva all’estetica horror, e in particolare a quella zombie, dei primi anni Duemila. In un mercato come quello del fumetto, dominato soprattutto dagli albi a colori, il segno e la tecnica di Adlard hanno fatto scuola, dimostrando ai giovani disegnatori come percorrere territori nuovi.

Con la fine di “The Walking Dead”, Adlard si è dedicato a diversi progetti, allontanandosi anche dalla tecnica che lo ha reso famoso. Deciso a misurarsi con progetti nuovi, il fumettista inglese si è lasciato conquistare dal mercato francese, rifiutando alcune proposte di Marvel e DC.

Nasce così “Vampire State Building”, scritto da Ange, Patrick Renault e Sebastien Gerard, un divertente horror inchiostrato in digitale, una tecnica differente rispetto a quella utilizzata per “The Walking Dead”.

Attualmente, Adlard è impegnato su “Heretic”, progetto nato dalla collaborazione con lo scrittore Robbie Morrison (con il quale ha già lavorato per “Guerra Bianca”, fumetto ambientato in Trentino durante la Grande Guerra). Il protagonista è Cornelius Agrippa, un personaggio realmente esistito durante l’inquisizione spagnola, trasportato in un contesto sovrannaturale.

Antonio Salvatore Sassu